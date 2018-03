Am Argen-Center wird es wohl nichts mit einem Kino

Sollte es in Wangen wieder ein von vielen ersehntes Kino geben, wird es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht am Argen-Center gebaut. Die Stadt hat jetzt ein Areal auf der gegenüberliegenden Straßenseite der Bundesstraße 32 im Blick – und zwar auf einem Teil des Großparkplatzes P 14. Zudem wird eine Kombi-Lösung aus „Sport- und Kinocenters“ immer unwahrscheinlicher.

Oberbürgermeister Michael Lang hatte jüngst beim Blümlesfest des Altstadt- und Museumsvereins bereits angedeutet, dass es mit denen im Mai im Grundsatz vom Gemeinderat verabschiedeten Kinoplänen neben dem Einkaufszentrum wohl nichts wird. Auf Anfrage der Schwäbischen Zeitung konkretisierte er jetzt die Gründe: „Im Gesamten ist das am Argen-Center zu groß.“

Zur Erinnerung: Im Frühjahr war bekannt geworden, dass mit Sport Haschko aus Isny ein Investor und Betreiber eines „Sport- und Kinocenters“ zur Verfügung steht. Im stehen zwei weitere Partner zur Seite, wie Unternehmenschef Peter Haschko am Freitag der Schwäbischen Zeitung erklärte. Einer von ihnen will das mögliche Lichtspielhaus unterhalten.

Auch ein Grundstück hatte man sich ausgeguckt: ein Areal zwischen dem Argen-Center und dem Gelände der früheren Seilerei Peter. Der Gemeinderat beschloss seinerzeit, in diesem Sinne weiterzumachen. Konkret: Die Verwaltung sollte das städtische Grundstück öffentlich ausschreiben und mit potenziellen Investoren verhandeln. Anschließend wollten die Räte über den Grundstücksverkauf und die Art der Bebauung entscheiden.

Ketten hatten kein Interesse

Auf die Ausschreibung hin haben sich laut OB Lang die „bislang bekannten Interessenten“ gemeldet, also eben Sport Haschko und seine potenziellen Partner. Multiplex-Ketten hingegen haben offenbar abgewunken. Zwischenzeitlich hat die Stadt zudem Gespräche mit den Anwohnern des ins Auge gefassten Gelände geführt. Ergebnis, so der OB: „Die Anwohnerbedenken hätte man ausräumen können.“ Will heißen: Nach derzeitigem Stand sind es die Dimensionen des Projekts, die den Standort neben dem Argen-Center vermutlich ausscheiden lassen. Vor allem die Kombi-Lösung steht den Plänen wegen der „Enge des Geländes“ im Weg.

Die Blickrichtung der Stadt ist deshalb auf die andere Seite der B 32 gewandert: an den Rand des Großparkplatzes P 14. Dort, im Bereich der Ausfahrt vom Scherrichmühlweg auf die Hauptverkehrsachse, scheint ein Kino vorstellbar. Lang betont aber hinsichtlich noch nicht gefasster Entscheidungen im Gemeinderat: „Das ist eine Überlegung.“ Gleichwohl dürfte es auch an diesem Platz nichts mit einem „Sport- und Kinocenter“ werden. Das Stadtoberhaupt spricht von einem „Solitär“, also allein einem Bau für ein Kino.

Wangen hat das Potenzial

Von ständigen Gesprächen mit der Stadt berichtet Peter Haschko. Im Grunde sei es ihm gleich, wo in Wangen ein Kino entsteht. Die Stadt habe das Potenzial dafür, wie auch für ein Sportgeschäft. Der Standort sei da zweitrangig. Der Kundenstrom in sein Isnyer Sportgeschäft beweise ihm das Potenzial: Viele Menschen kämen aus Wangen dorthin.

Angesichts der Standortdiskussion will Haschko im Dezember der Stadt neue, kleiner dimensionierte Pläne vorlegen, kündigte er an. Gleichwohl dürfe das Center nicht bedingungslos schrumpfen – weder in der Kombi-Lösung, noch als reines Kino.

Denn: Ein Lichtspielhaus brauche „drei bis vier Säle“, um rentabel zu sein. Und im Einzelhandel gehe der Trend seit Jahren zu größeren Geschäftsräumen: „Unter 400 Quadratmetern ist man nicht mehr konkurrenzfähig“, so Haschko. Zu den avisierten Plänen ergänzt er: „Wir versuchen das kleiner, und für beide Seiten rentabel zu gestalten.“

Der Geschäftsmann spricht in diesem Zusammenhang von einem guten Klima bei den Gesprächen mit der Wangener Stadtverwaltung. „Der OB ist sehr offen“, sagt er, vor allem gemünzt auf die Kino-Idee.

Der so Angesprochene erklärt zum weiteren Vorgehen: „Die Interessenten sind jetzt gefordert, die Unterlagen zu bringen.“ Sei dies bald der Fall, könne das Thema vermutlich im Januar wieder auf der Tagesordnung des Gemeinderats landen.

Vermutlich geht es dann vor allem um den Standort. Denn dass in Wangen wieder ein Kino wünschenswert wäre, das hatten die Räte im Frühjahr bereits signalisiert.