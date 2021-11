Am 20. November tritt der Künstler aus Friedrichshafen in der Häge-Schmiede in Wangen auf

Mit seinem Programm „Götzendämmerung“ ist der Häfler Götz Frittrang am Samstag, 20. November, um 20 Uhr in der Häge-Schmiede in Wangen im Allgäu (Zunfthausgasse 9/1) zu Gast. Die Welt spielt verrückt, aber Krise hin, Krise her: Es gibt Hoffnung - Stand-up-Kabarettist Götz Frittrang tritt wieder auf! Geistreich, wohlformuliert und dramaturgisch fein zusammengebaut nimmt er die Zuhörer zwei Stunden lang mit auf die Reise durch das Gehirn eines ungehemmten Durchschnittsdeutschen.

Karten zum Preis von 24, ermäßigt 22 Euro gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 07522 / 742 11, oder an der Abendkasse, ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522 - 91 36 27 erreichbar. Reservierungen durch Maria Neumann, Email: maria.neumann49@t-online.de, Telefonnummer 07522 / 291 31 oder über www.reservix.de. Es gilt 3 G.