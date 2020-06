Alvin Bechter - Dein Film, deine Reise

Über mich

Mein Name ist Alvin Bechter und ich bin seit mehr als 5 Jahren als freiberuflicher Filmproduzent und Fotograf viel in der Welt unterwegs.

Im Rahmen meiner Arbeit entdecke ich ständig neue und spannende Orte, treffe interessante Menschen und lerne einzigartige Geschichten kennen.

Meine ganze Anstrengung und Hingabe stecke ich dabei in meine Arbeit, in die ich diese wertvollen Eindrücke einbauen und daraus authentische, inspirierende und visuell atemberaubende Filme erstellen kann.

Meine Arbeit ist nicht nur irgendein Beruf, sondern vor allem meine Leidenschaft. Jeder Aspekt, jeder Prozess eines neuen Projekts inspiriert mich dabei zu neuen Ideen und somit lässt Neues, Neues entstehen.

Lassen Sie uns gemeinsam über Ihr Projekt, Ihre Prozesse und Ihre Ziele sprechen. Gerne unterstütze ich Sie in den Bereichen Online-Marketing, Imagefilme, Werbespots, Produktvorstellungen, uvm.

Einen kleinen Einblick in meine bisherigen Arbeiten erhalten Sie auf meiner Homepage.

Corporate

"Ich vergleiche jedes Video Projekt wie eine Reise auf der Welt - 60% sind planbar, der Rest kommt, wenn man mit der Welle reitet."

Bekannterweise ist Theorie nie Praxis. Um das Ganze nicht falsch zu verstehen: Egal ob Kreation, Beratung, Produktion oder Post Produktion, 60% davon sind planbar. Aber wie sieht es beispielsweise aus, wenn man beim Drehtag keine perfekten Voraussetzungen von Wetter und Lichtbedingungen hat? Ich und mein Team lösen vor Ort dieses Problem und füllen die restlichen 40% an Kreativität und Improvisation und unterscheiden uns davon von vielen Mitbewerbern.

Zu meiner Arbeit der Videowelt

Seit mehr als 5 Jahren bin ich und mein Team erfolgreich auf der Welt unterwegs und wollen mit Ihnen die Reise in die Videowelt beginnen. Jeder gute Film beginnt mit einem guten Gespräch. Wir werden Sie über authentische Filmsetzung und Zielsetzung beraten und unterstützen Sie von der Idee bis zum finalen Video.

Vor Beginn eines Drehs sollten wichtige Fragen beantwortet werden wie beispielsweise:

Was sind die Bedürfnisse der Zielpersonen? Wie und wo sollen sie angesprochen werden? Welchen Mehrwert soll der Film bieten? All diese Dinge finden in der Kreation des Films Berücksichtigung, damit das Endprodukt auch die gewünschten Ziele erreicht.

Dataus entwicken wir ein Storyboard. Das ist der sogenannte Bauplan und enthält alle Informationen zu Ihrem Film und dient als Basis für die Dreharbeiten.

Licht! Kamera! Action! Rund die Hälfte der Arbeit ist zu Beginn der Dreharbeiten bereits erledigt.

Vertrauen Sie dem filmischen Auge unseres Teams!

Auch der Einsatz bestimmter Kameratechnik unterscheidet das Ergebnis schnell deutlich von Mitbewerbern.

Keine Reise oder Film ist wichtiger als die andere: All das wirkt als Ganzes.

Jetzt geht es nämlich darum, aus den unterschiedlichen Ebenen eine Gesamtkomposition. Story, Bilder, Ton und Musik werden zu einem Film, der den Zuschauer für sich gewinnt.

Gerade die musikalische Untermalung wirkt auf der Gefühlsebene und macht aus Filmen eine bleibende Erfahrung. Individuelle, exklusive Kompositionen, erzielen das bestmögliche Ergebnis, weil Sie für genau diese Bilder geschrieben werden. Professionelle Sprecher sorgen dafür, dass sich die Message im Kopf verankert. In Kombination mit den Bildern, bleiben die Erinnerungen an das Unternehmen und die Marke länger haften.

Ich bin gespannt auf Ihre Ideen, Ihre Orte, Ihre Inspiration und Ihre Geschichten und freue mich von Ihnen zu hören!

Kreative Grüße

Alvin