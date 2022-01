Altshausen zieht positive Zwischenbilanz

In wenigen Tagen soll eine Entscheidung darüber fallen, ob die Tischtennissaison 2021/2022 fortgesetzt wird. Derzeit ist die Saison in den Amateurklassen noch unterbrochen. Jedoch treffe sich, so heißt es in einer Mittelung des TTVWH, die Verbandsspitze am kommenden Montag, 31. Januar, um über die Saisonfortsetzung zu beraten. Derweil ziehen die Tischtennisfreunde Altshausen um ihren Teammanager Diethelm Wahl eine Zwischenbilanz.

Die Tischtennisfreunde Altshausen als leistungsstärkster Verein der Region präsentieren sich im sportlichen Bereich insgesamt erfreulich. Zwar sei die in der Verbandsoberliga startende erste Mannschaft im Moment noch mit 4:14 Punkten auf Platz neun, so Diethelm Wahl, doch hoffe er, dass sich das durch Ausfälle geschwächte Team um Kapitän Jonas Strahl einerseits komplettiert und andererseits das noch ausstehende Spiel gegen den Tabellenletzten Kirchheim II gewinnt. Dadurch würde Altshausen näher an das Mittelfeld heranrücken.

In der Landesliga heißt der Tabellenführer TTF Altshausen II mit 14:2 Punkten. Gewinnt Altshausens zweite Mannschaft das letzte, noch ausstehende Spiel der Vorrunde gegen den Tabellenzweiten Weingarten, dann steht der Meisterschaft wenig im Wege.

Coronabedingt musste die dritte Mannschaft aus der Bezirksklasse zurückgezogen werden.

Dafür findet sich in der Kreisliga C Altshausen IV mit 8:2 Punkten auf einem hervorragenden zweiten Platz, der zum Aufstieg berechtigt. Überzeugender Tabellenführer mit 14:0 Punkten in der Kreisliga D ist die fünfte Mannschaft der Tischtennisfreunde. Der Aufstieg scheint sicher zu sein. Auch die Jugendlichen sind auf Erfolgskurs. Mit 6:0 Punkten führen sie die Tabelle in der Kreisliga B an.

Derweil kursieren derzeit drei Modelle, wie die Saison fortgesetzt werden könnte. Im positivsten Szenario wird die Saison regulär zu Ende gespielt, indem die noch fehlenden Vorrundenmatches nachgeholt und danach die gesamte Rückrunde ausgetragen wird.

Im reduzierten Szenario werden lediglich die nicht ausgetragenen Spiele der Vorrunde vervollständigt, sodass jede Mannschaft wenigstens einmal gegen jede andere Mannschaft gespielt hat. Auf dieser Basis sollen dann näherungsweise Entscheidungen über Aufstieg, Klassenverbleib und Abstieg getroffen werden. Im negativsten Szenario wird die Saison beendet, alle erzielten Ergebnisse werden annulliert – so wie es auch bereits in der vergangenen Saison der Fall war.

Zahlreiche Landesverbände im Deutschen Tischtennisbund (DTTB) haben ähnliche Regelungen mit einer Unterbrechung bis Ende Januar oder sogar bis Mitte/Ende Februar bereits getroffen. Der DTTB stimmt sich in wenigen Tagen mit allen bundesdeutschen Landesverbänden über eine mögliche gemeinsame Vorgehensweise ab.

Trotz aller Unsicherheiten läuft im Hallensport Tischtennis der Trainingsbetrieb gemäß den jeweils aktuellen Landesverordnungen weiter. Die Motivation der Spieler sei allerdings etwas beeinträchtigt, weil niemand so genau wisse, wie es weitergehen, so Wahl. Auch von dieser Seite wird deshalb die Entscheidung in der kommenden Woche sehnlichst erwartet.