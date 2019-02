Altshausen dreht einen 0:3-Rückstand

Altshausen (dw) - Die Tischtennisfreunde Altshausen bleiben in der Verbandsliga im Rennen um die Meisterschaft. Am vergangenen Samstag schlugen Petr Ocko und seine Mannschaft den TTC Ergenzingen mit 9:4, hatten dabei aber - vor allem zu Beginn - reichlich Mühe.

Als der Tabellenneunte TTC Ergenzingen in der Altshausener Halle nach den Eingangsdoppeln mit 3:0 führte, blickten die zahlreichen Zuschauer sorgenvoll auf das, was noch kommen sollte. Altshausens Nummer eins, Petr Ocko, gewann zwar anschließend mit 11:4, 15:13 und 11:6 recht sicher gegen den mutig attackierenden Moritz Schulz. Doch der gesundheitlich angeschlagene Damian Zech musste sich trotz gewonnenen ersten Satzes Ergenzingens Spitzenspieler Christoph Hörmann mit 1:3 beugen.

Gabor Toth, dessen Familie aus Ungarn angereist war und ihn kräftig anfeuerte, war gegen Michael Hörmann der bessere Spieler (3:0). Dagegen musste sich der an der Schulter verletzte Frantisek Blanar über fünf Sätze gegen Jochen Raff durchbeißen, der ihm mit seiner unorthodoxen Spielweise alles abverlangte. Als dann Wolfgang Jagst mit einem souveränen Sieg gegen Dominik Schnaidt (3:0) und Petr Novotny mit einem Fünfsatzsieg gegen Robin Kaiser auch noch die Punkte für Altshausen holten, entspannten sich die Fans ein wenig, denn nach Ende der ersten Einzelrunde stand es 5:4 für die Tischtennisfreunde.

Der Tabellenzweite blieb weiter in der Erfolgsspur und gewann die folgenden vier Einzel. Petr Ocko hatte im Duell der Spitzenspieler gegen Christoph Hörmann knapp die Nase vorn und baute damit seine überragende Rückrundenbilanz auf 5:1 aus. Damian Zech stellte sich erneut in den Dienst der Mannschaft und schaffte es, mit dem 3:1 über Moritz Schulz einen wichtigen Sieg für sein Team zu holen. Schwer hatte es Gabor Toth mit Linkshänder Jochen Raff. Gabor Toth agierte gleichermaßen aktiv wie intelligent und baute die Führung Altshausens auf 8:4 aus. So blieb es Frantisek Blanar vorbehalten, mit sicherem Blockspiel Michael Hörmann die Grenzen aufzuzeigen und die Partie zum 9:4 zu beenden.

Relegation ist wohl sicher

In der Tabelle liegt Donzdorf mit 21:3 Punkten weiterhin auf Platz eins (Spieleverhältnis +52) gleichauf mit den Tischtennisfreunden (Spieleverhältnis +41). Sechs Begegnungen sind noch auszutragen. So lässt sich zwar prognostizieren, dass Donzdorf und Altshausen die Meisterschaft unter sich ausmachen werden, weil der Vorsprung auf den Tabellendritten Heilbronn derzeit sechs Punkte beträgt. Wer allerdings am Ende der Saison direkt aufsteigt und wer die Relegation zur Oberliga zu spielen hat, lässt sich noch nicht sagen.