Altheims D-Juniorinnen sind Meister

Die Fußball-D-Juniorinnen der SG Altheim haben die Hallenfußball-Bezirksmeisterschaft Donau in Hochdorf bei Biberach gewonnen. Da in dieser Altersklasse nur wenige Vereine aus dem Fußballbezirk Riß (drei Mannschaften) und aus dem Bezirk Donau (vier Mannschaften) ein Team gemeldet hatten, legten die beiden Bezirke das Turnier zusammen und man spielte in Hochdorf nach dem Modus jeder gegen jeden. Die Mädchen der SG Altheim behielten dabei eine weiße Weste und spielten lediglich gegen den späteren Bezirksmeister Riß, den SV Alberweiler II, 0:0. Die anderen Spiele gegen die SGM Bad Saulgau (5:0), den SV Granheim (2:0), den SV Alberweiler I (2:0), die SGM Kirchberg/Iller (2:0) und den SC Blönried (2:0) gewannen die jungen Altheimerinnen ohne Gegentor und belegten mit 13:0 Toren und 16 Punkten Platz eins vor Alberweiler II (7:0/14), Granheim (14:3/13), Kirchberg/Iller (11:6/9), Alberweiler I (2:7/6), Blönried (2:16/3) und der SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler (1:18/0). Somit gewann die SGA das Turnier und ist als Bezirksmeister Donau für die überregionale Vorrunde am 8. Februar qualifiziert.