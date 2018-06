Altheimerinnen steigen in Landesliga auf

Die Fußballerinnen der SG Altheim haben sich vorzeitig die Meisterschaft in der Regionenliga und den Aufstieg in die Landesliga gesichert. Dem Team von Gerhard Kottmann reichte im Spitzenspiel zu Hause gegen Verfolger SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler ein 0:0 zum Titelgewinn.

SG Altheim – SGM Bad Saulgau/Renhardsweiler 0:0. - Die Gäste aus Bad Saulgau mussten gewinnen, um noch eine Chance auf die Meisterschaft zu haben. Altheim, bei vier Punkten Vorsprung vor dem vorletzten Spieltag, genügte ein Unentschieden. Beide Teams schenkten sich nichts, waren auf Augenhöhe, wobei Altheim in der ersten Halbzeit mehr und die besseren Chancen hatte als der Tabellenzweite, der nur bei Standardsituationen für ein wenig Torgefahr sorgte. „Wir haben den Gegner neutralisiert“, sagte SGA-Trainer Gerhard Kottmann.

In der zweiten Halbzeit wurde Altheims Defensive stärker gefordert, doch der Spitzenreiter ließ lange Zeit nichts Gefährliches zu. Erst in der 74. Minute bot sich Saulgaus Sarah Hugger die große Chance zur Führung, doch ihr Kopfball verfehlte das Altheimer Tor. Die Gäste waren aufgerückt, wollten den siegbringende Treffer und boten so der Heimelf mehr Raum im Angriff. In der 78. Minute kam Ronja Braun aus kurzer Distanz zum Schuss, doch SGM-Torhüterin Dilek Esüntimur parierte. Tanja Kottmann (80.) und Isabell Kammerer (84.) hatten weitere Möglichkeiten für Altheim, doch Kottmanns platzierten Schuss hielt Esüntimur und Kammerers Freistoß strich knapp vorbei.

Doch die vergebenen Chancen fielen nicht ins Gewicht und waren vergessen, als nach 90 Minuten der Abpfiff ertönte. Die Anspannung löste sich in Jubel über die am vorletzten Spieltag perfekt gemachte Meisterschaft auf. „Wir sind froh darüber, so können wir befreit ins letzte Spiel gehen“, sagte Spielführerin Tanja Kottmann, die am Sonntag nach der Partie gegen die SGM Bad Saulgau den Meisterwimpel aus den Händen des früheren Bezirksvorsitzenden Jürgen Amendinger, der die im Urlaub weilende Staffelleiterin vertrat, entgegennahm. Der Wimpel ist für Altheim das Abschiedsgeschenk aus der Regionenliga, die neue sportliche Heimat der SGA ist die Landesliga.