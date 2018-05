Altheim unterliegt in Straßberg

Der FV Alheim hat am Freitagabend gegen den Mitaufsteiger TSV Straßberg eine 0:2-Niederlage hinnehmen müssen. Ein Tor von Lucas Bayer und ein Eigentor entschieden die Partie vor rund 250 Zuschauern.

Nach zehnminütigem Abtasten findet der FV Altheim zunächst besser ins Spiel: Nach einer Gulde-Flanke köpft Stefan Münst knapp drüber (13.). Dann nimmt Kapitän Sebastian Gaupp das Straßberger Tor ins Visier, zielt aber nicht genau genug - daneben (15.). Im Gegenzug hat Straßberg die erste Chance: Ein Schuss aus 20 Metern geht drüber (16.). Die nächste Möglichgkeit für die Gäste hat Stefan Münst - knapp vorbei (17.). Dann passiert es. Der TSV Straßberg greift an, ein Kopfball geht auf die Latte und Lucas Beyer, Ex-Laizer in Diensten des TSV Straßberg, trifft - 1:0 (18.). Altheim lässt sich davon aber nicht aus dem Konzept bringen, die Grün-Weißen greifen weiter an. Schrode schießt daneben (20.). Schrecksekunde für den FV Altheim nach einer starken halben Stunde, doch Philipp Maier, der wider Erwarten spielen kann, rettet auf der Linie (35.). Dann flankt Münst auf Gulde, doch der rutscht knapp am Leder vorbei (37.). Die dickste Chance hat dann Münst, der eine Flanke von Schrode verwertet, aber der Ball kullert um Zentimeter am Tor vorbei (40.). Genauso wie drei Minuten später, als Gulde abschließt, seinen Gegenspieler trifft, der Ball erneut nur um Zentimeter am Tor vorbeigeht (43.).

Nach der Pause übernimmt der FV Altheim immer mehr das Kommando. Doch zunächst muss der Gast einen Rückschlag verkraften. Nach einem Zusammenstoß zeigt sich eine üble Schwellung in Kienles Gesicht über dem rechten Auge - er muss raus, Schwörer kommt. Nun hat Altheim die besseren Chancen, ein Straßberger Abwehrspieler rettet per Fallrückzieher (55.). Dann flankt Gulde, Maier verfehlt knapp (65.). Straßberg zieht sich zurück, doch dann bringt ein Torwartfehler die Entscheidung. Bei einem Freistoß bleibt Reuter auf der Linie kleben, Butscher köpft und überwindet den eigenen Torhüter - 2:0 für Straßberg (75.). Altheim drängt auf das Tor. Springer zieht aus acht Metern ab, Straßbergs Torwart rettet (80.), dann jagt Schrode die Kugel drüber. Fünf Minuten vor dem Ende muss Schrode verletzt raus, der eingewechselte Mazzola geht vier Minuten später alleine aufs Tor zu, trifft zum vermeintlichen Anschluss, doch Schiedsrichter Hilebrand pfeift den Vorteil ab, der Freistoß bringt nichts ein (89.). Am Ende sieht Altheims Stefan Münst nach einem Allerweltsfoul noch Gelb-Rot. (90. +5).