Die baden-württembergische Landesregierung investiert in den Breitbandausbau. Innenminister Thomas Stobl übergab am Freitag, 18. Mai, Breitbandförderbescheide an die Gemeinden Altheim und Langenenslingen. Altheim erhält 89 588 Euro, Langenenslingen erhält 94 385 Euro Fördersumme.

„Ich freue mich sehr, dass Altheim und Langenenslingen bei dieser Förderrunde bedacht werden. Die Digitalisierung ist das entscheidende Zukunftsthema für unsere Kommunen, gerade im ländlichen Raum“, betonte der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger. Schnelle Internetverbindungen seien ein wichtiger Bestandteil der Daseinsvorsorge geworden. Den Bedürfnissen der Bürger, aber auch der Unternehmen werde durch das umfassende Konzept des Landes Rechnung getragen, führte Dörflinger weiter aus.

Bei der Übergabe am 18. Mai wurden insgesamt 27 Förderbescheide mit einem Gesamtvolumen von etwa 3,9 Millionen Euro übergeben. Auch 2018 will das Land einen dreistelligen Millionenbetrag in den Ausbau des schnellen Internets investieren.

Der Breitbandausbau sei Teil der Digitalisierungsstrategie der Landesregierung, heißt es in einer Mitteilung von Dörflinger. Neben dem Ausbau der Infrastruktur zählen auch die Unterstützung der Unternehmen, die Förderung von Forschung und Entwicklung, die Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte sowie die digitale Bildung an den Schulen dazu.