Altheim schlägt Bellamont

Nach zwei Brandstiftungen an Mobilfunkanlagen in Ravensburg und Oberteuringen im Mai 2019 hat die Polizei nun einen Verdächtigen geschnappt. Der 49-jährige Mann wurde am Montagmorgen in einem Waldgebiet bei Oberteuringen (Bodenseekreis) festgenommen, wie das Polizeipräsidium Konstanz und die Staatsanwaltschaft Ravensburg am Donnerstag mitteilten. Der Mann ist wohnsitzlos und lebte laut Polizei in einem Zelt.

Rückblende zu den Taten: In der Nacht auf den 12.