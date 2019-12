Altheim peilt Heimsieg an

Die Fußballerinnen der SG Altheim müssen vor der Winterpause noch einmal ran. In einem Nachholspiel der Landesliga peilen die Altheimerinnen einen Sieg gegen das Tabellenschlusslicht SV Oberndorf an.

Landesliga: SG Altheim – SV Oberndorf (Sonntag, 11 Uhr). - Das Wetter ist laut SGA-Trainer Gerhard Kottmann „momentan nicht zu Gunsten eines Nachholspiels“. Er und seine Mannschaft erhoffen sich am Wochenende auch Plusgrade, um das Spiel austragen zu können. Ziel von Kottmann ist es, gegen den Tabellenletzten Oberndorf die Altheimer Serie fortzusetzen. Die zurückliegenden fünf Spiele blieb seine Mannschaft ungeschlagen und dieser Trend soll auch im letzten Altheimer Punktspiel im Jahr 2019 anhalten.

Die Chancen dafür stehen, wenn man auf die Tabelle blickt, gut. Die Gäste sind Schlusslicht und noch sieglos. Da Oberndorf bereits 70 Gegentreffer kassiert und lediglich acht Tore erzielt hat, will Kottmann, dass sein Team offensiv in das Spiel startet. „Wir wollen ein schnelles Tor erzielen und auf heimischem Rasen die Punkte hier behalten“, sagt er. Zum Altheimer Kader von vergangener Woche kommt am Sonntag Sarah Ackermann hinzu.