Altheim ist seine Schulden los

Gute Nachrichten hatte Altheims Bürgermeister Robert Rewitz in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag zu verkünden, als es um die Finanzsituation der Gemeinde ging. „Der Schuldenstand wird Ende des Jahres 2018 auf Null sein.“ Zurzeit sei man schon dabei, den Haushalt für das Jahr 2019 vorzubereiten.

Der Bürgermeister blickte zurück auf die Entscheidung vor mehreren Jahren, einen Konsolidierungskurs einzuschlagen. „Die Ziele waren, die angesammelten Schulden abzubauen und eine Rücklage anzusammeln, um für größere Investitionsvorhaben Geld auf der hohen Kante zu haben.“ 2010 wurde das letzte Großprojekt realisiert, als die Schulgasse umfassend saniert wurde. Nun stehen das Abwasserprojekt und der Breitbandausbau an.

Die gute finanzielle Situation, die sich auch in der Rechnung für das Jahr 2017 widerspiegelt, beruhe nicht zuletzt auf den derzeit allgemein hohen Steuereinnahmen. So konnten die geplanten Gewerbesteuer-Einnahmen in Höhe von 230 000 Euro im vergangenen Jahr um knapp 100 000 Euro übertroffen werden. Der allgemeinen Rücklage konnten knapp 88000 Euro zugeführt werden, obwohl keine Zuführung geplant war. Die allgemeine Rücklage lag Ende des Jahres bei insgesamt rund 236500 Euro.

Der Schuldenstand lag bei rund 270000 Euro. Bei einer Einwohnerzahl von 617 ergibt das eine Pro-Kopf-Verschuldung von 438, 10 Euro. „2018 sind wir schuldenfrei“, erklärte Salina Zoller, die die Jahresrechnung vorstellte. „2017 war ein gutes Jahr“, resümierte Rewitz und ging im Weiteren auf das laufende Jahr ein.

Weil für das Haushaltsjahr 2018 eine Zuführung zur allgemeinen Rücklage von rund 220000 Euro geplant war, liege sie dann schon bei insgesamt knapp 460000 Euro. „Stand heute hat es 2018 keine übermäßigen Ausgaben gegeben“, so Rewitz weiter. „Wir sind im Plan.“

Das letztendliche Ergebnis hänge noch von den tatsächlichen Steuereinnahmen ab. „Aber wenn es keine großen Veränderungen zum Ende des Jahres gibt, können wir unser Konsolidierungsziel erreichen.