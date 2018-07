Altheim dominiert im Riedlinger Derby

Der FV Altheim hat das mit Spannung erwartete Nachbarschaftsderby gegen den FV Neufra/Do. mit 2:1 (0:1) gewonnen. Das von heftigem Dauerregen begleitete Spiel hielt über weite Strecken, was es versprach. Aufgrund der Mehrzahl der Torchancen siegte Altheim verdient und setzte seine tolle Serie fort.

Von unserem Mitarbeiter Hans-Gerhard Bories

„Eigentlich hätte das Spiel mit einem Remis enden müssen. Wir hatten die klareren Chancen”, befand Neufras Trainer Hans Hermanutz und bemerkte: „Eine Einzelaktion hat heute den Unterschied ausgemacht. Zwei ordentliche Freistöße machten den Anfang: Zunächst prüfte Altheims Spielgestalter Markus Dubrowiak Neufras Keeper Braun (4.). Auch der FVN-Antreiber Mario Miller zwang FVA-Torwart Xaver Spitzfaden zum Abklatschen – Anton Koch verzog den Nachschuss (6.). Nun sah man vorwiegend die Platzherren kombinieren – gefällig lief der Ball durch die Reihen der Grün-Weißen, ohne dass sie sich entscheidend durchsetzen konnten. Die sporadischen Sturmläufe der Roten vom FVN blieben oft hängen, obwohl Millers Schuss, knapp rechts vorbei, aufhorchen ließ. Ein Standard des FVA sah Manuel Wagner an einer Dubrowiak-Flanke vorbeifliegen (24.). FVA-Stürmer Timo Reck fand in Braun seinen Meister und setzte in Rücklage zu hoch an (27.). Völlig unvermittelt sorgte ein von Anton Koch getretener Freistoß der Gäste für das 0:1 (29.), da Manuel Freuer diesen per Kopf unhaltbar verlängerte. Sein Sturmkollege Robert Brehm hätte sogar erhöhen können, zielte jedoch zu hoch. Danach startete Altheim einen Angriff nach dem anderen. Vor allem das Spiel über die Flügel sorgte für gute Flanken. Eine davon stieß Philipp Maier per Kopf gegen die Querlatte (35.). Es war eine Dauerbelagerung des Neufraer Strafraumes in der Schlussphase des ersten Durchgangs, doch es kam nichts Zählbares dabei heraus.

Nach Wiederanpfiff war es umgekehrt: Der FVN wollte die Entscheidung herbeiführen: Als Anton Koch nur einzuschieben brauchte, lag ein Kollege quer vor ihm und stoppte quasi den Ball. Die Chance war vertan (46.). Dann hatte es Altheim praktisch auf dem Kopf, als Florian Geiselhart freistehend verpasste (50.). Weiterhin fehlte den Spielern von Trainer Stumpp die finale Präzision, was Neufra besser ins Spiel brachte. Beim Schuss von Mario Miller wackelte bereits das Netz, allerdings nur von außen (58.). Ein Standard, ausgeführt von Anton Koch, blieb in der Mauer hängen (64.). Danach gaben die Gäste das Heft wieder an Altheim ab: Dubrowiak & Co. zeigten deutliche Lebenszeichen: Doch ausgerechnet Dubrowiak konnte in dieser Phase beste Gelegenheiten nicht in Tore ummünzen (67./69.). Doch dann passierte es: Schön legte Florian Geiselhart für Sebastian Gaupp auf, der aus der Distanz den Ausgleich herstellte (72.). Für Entlastung sorgten Konter über den eingewechselten Simon Spies (FVN), die jedoch nichts einbrachten. Der FVA-Spielmacher Markus Dubrowiak verpasste eine fast „todsichere“ Möglichkeit, da Thomas Braun vortrefflich reagierte. Dann schnappte sich Florian Geiselhart die Lederkugel, ließ zwei Gegenspieler stehen und erzielte das 2:1 (83.) per sattem Flachschuss. Neufra war in der Schlussphase nicht mehr fähig, dagegen zu halten. „Wir wollten nach dem Rückstand das Spiel drehen, es gewinnen. Das Engagement meiner Spieler hat dies möglich gemacht“, sagte Altheims Trainer Lorenz Stumpp nach der Partie.