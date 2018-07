Altersgerechten Wohnungsumbau früh planen

Köln (dpa/tmn) - Senioren sollten Pläne für einen altersgerechten Umbau ihrer Wohnung nicht auf die lange Bank schieben. Je früher ältere Menschen darüber nachdenken, desto mehr Wahlmöglichkeiten hätten sie, erklärt das Kuratorium Deutsche Altershilfe (KDA).

Wer seine Wohnung altergerecht umbauen will, sollte an folgendes denken: Bevor viel Geld investiert wird, sollten Senioren die Lage und das Umfeld ihrer Wohnung im Hinblick auf später prüfen. Im Idealfall sind Ärzte, Einkaufsmöglichkeiten, Friseur und Bank zu Fuß zu erreichen. Wohnen keine Angehörigen in der Nähe, ist es sinnvoll zu klären, wie sich Ältere fremde Hilfe organisieren können. Damit dürften sie nicht warten, bis sie ein Pflegefall sind. Denn es seien eher die kleinen Dinge des Alltags, die mit der Zeit mühsam werden, erläutert die KDA in der Zeitschrift „Reader's Digest“.