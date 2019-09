Alternative zum Home-Office: Im Coworking-Space kann man arbeiten wie in einer großen WG

IHK: Hier können Existenzgründer klein anfangen

2015 hatte Christian Rahe den ersten Coworking-Space namens Teamwerk in Ravensburg in der Oberen Breite-Straße aufgesetzt – und nach zwei Jahren wieder eingestellt. „Das hat nicht so floriert“, sagt er im Nachhinein. Allerdings trudeln nach wie vor immer wieder Anfragen bei ihm ein. „Coworking ist ein Thema in Ravensburg“, glaubt Rahe.

Mit Area212 gab es in der Ravensburger Karlstraße einen weiteren Coworking-Space. Das Tagesticket war dort für 19 Euro zu haben; für 300 Euro konnte man einen Monat lang im Coworking-Space arbeiten – Internet sowie die Nutzung von Drucker, Kopierer, Dachterrasse und Küche inbegriffen. Weil man den Platz aber mittlerweile selbst benötige, wie Stefan Binder vom einstigen Betreiber, der Werbe- und Internetagentur Moonflag, sagt, werde auch die entsprechende Homepage bald verschwinden. Bleibt der Coworking-Space im Kup. Dort kostet ein Tagesticket 15 Euro, ein 10er-Ticket 120 Euro. Einen Fix-Desk kann man ab 175 Euro monatlich mieten.

Laut Gudrun Hölz von der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben gibt es unter anderem auch in Langenargen und Wangen Coworking-Spaces. Man begrüße derartige Büro-Varianten, da „Gründer und Startups dort die Möglichkeit haben, im kleinen Rahmen zu starten“, wie Hölz ausführt. Mehr als die Hälfte aller Gründer starten ihren Betrieb im Nebenerwerb und arbeiten zunächst von zu Hause aus, so Hölz weiter. Wenn sie dann mal einen Raum für ein Meeting brauchen, biete sich ein damit ausgestatteter Coworking-Space als „kostengünstige Lösung“ an. (rut)