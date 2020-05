Alternate aTTaX holt fünften Titel der CS:GO 99Damage Liga

Zum dritten Mal bringen die Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens während der Corona-Krise die Menschen in Ravensburg auf die Straße: Während bisher die Gegner der Corona-Verordnungen alleine waren, ist am Samstag zum ersten Mal eine Gegendemonstration vom regionalen politischen Kollektiv „Reclaim your Streets“ angemeldet, die den bisherigen Demonstranten fehlende Abgrenzung nach rechts vorwerfen. Denn wer sich genau dort versammelt, ist unklar und wirft Fragen auf.