Alte Trekker und frisches Obst

Beim 4. Eicher Traktoren-Treffen mit Apfelmarkt am Sonntag in Oberdorf hat einfach alles gepasst: Präsentiert wurden neben altgedienten und unverwüstlichen Eicher Traktoren allerhand Informationen rund um den Bodenseeapfel. Für den guten Zweck wurde vor vielen Schaulustigen Holz gespalten.

Man nehme allerlei leckere Gerichte und Geschichten rund um den Apfel, dazu alte Eicher-Traktoren, würze das Ganze mit guter Laune und zünftiger Unterhaltungsmusik des Top Duo „Twins“ und fertig ist die äußerst beliebte Veranstaltung in Oberdorf. Eingebettet in den Apfelmarkt, bot der Treff am Sonntag vor dem Gasthof „Adler“ einen Einblick ins Thema Obst, aber auch in die faszinierende und längst vergangene Technik alter Maschinen.

Zudem präsentierten die Veranstalter neben der Treckerparade dieses Jahr eine „Eicher Brennholzaufbereitung“. Ein großer Baumstamm wurde geteilt und vor den Augen unserer Gäste gespalten. Das gebündelte Brennholz wurde im Anschluss für einen guten Zweck versteigert. Mitorganisator Christoph Kugel stellte die Landmaschinen samt Besitzer vor, während die jüngsten Besucher sich an Rundfahrten mit dem kleinen Äpfelkärrele freuen durften. Fotos unter www.szon.de/fotos (ah)