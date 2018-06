„Alte Säcke“ grüßen musikalisch

Unter dem Motto „Schön war die Zeit“ lädt die Chorgemeinschaft Heroldstatt (Foto) zu ihrem Maikonzert am Samstag, 12. Mai, in die Berghalle ein. Beginn ist um 19.30 Uhr. Auf dem Programm stehen bekannte und beliebte Melodien rund um das Thema Sehnsucht wie „Hör mein Lied Elisabeth“ und „Träume aus der Kinderzeit“. Der Kinderchor Pusteblume wird das Publikum mit fröhlichen Kinderliedern erfreuen, so der italienischen Weise „Ma come bali bella bimba“. Zu Gast ist der Männerchor Liederkranz Öschingen, der auch humorvolle Beiträge liefern und seine Zuhörer mit dem Stück „Wir sind die alten Säcke“ begrüßen wird. su/Foto: Kuhn-Urban