Alte Porträts des Waldseer Obernarren Carl Glocker und seiner Frau als Leihgabe im Fasnetsmuseum

„D‘r Soifanille“ – so wurde einst der Waldseer Obernarr Carl Glocker genannt – ist in Form zweier historischer Porträts in die Zunftstube zur Ölmühle, beziehungsweise ins Fasnetsmuseum Bad Waldsee zurückgekehrt, berichtet die Stadtverwaltung in einer Mediennotiz.

Die Fasnet spielte für den Mann mit den roten Haaren stets eine äußerst große Rolle. Und in ihr lebt er bis heute unter seinem fasnächtlichen Namen „Glockenroth, d‘r Soifanille“ weiter. Deshalb war es den Mitgliedern des Zunftrats auch wichtig, die beiden Porträts für das Fasnetsmuseum in Waldsee zu bekommen. Carl Glocker war zu Lebzeiten Seifensieder, daher „Soifanille“. Er kommt auch, wie der bekannte „Wächse“ (Wächsebrauch), im ältesten Waldseer Narrenspruch vor:

„Glocka roter Soifanille,

Wirtensohn dr kleine Drille,

und dr Wächse Jubilar

geit a ganze Narraschar.“

Zukünftig hat er im Fasnetsmuseum im wahrsten Sinne des Wortes ein Gesicht, denn nun sind die Porträts würdig ausgestellt. Das große ovale Bild von 1887 zeigt Carl Glocker (12. Juni 1847 - 11. März 1898) in der damals neuen Technik der künstlerisch nachbearbeiteten Fotografie. Das Porträt seiner Frau Marianne (6. Mai 1848 - 29. April 1930) entstand in gleicher Art zwei Jahre später. Die Bilder stammen aus dem Nachlass ihrer verstorbenen Urenkelin Mariotte Glocker. Sie hatte die Bilder der Stadt vererbt.

„Wir sind nach Rücksprache mit unserem Heimat- und Museumsverein sehr gerne dem Wunsch der Narrenzunft nachgekommen, die Bilder als Leihgabe für die Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Hier erfahren sie die Wertschätzung, die sie verdient haben“, sagte Bad Waldsees Bürgermeister Matthias Henne. „Jetzt kommt zusammen, was zusammen gehört.“ Seine Freude bringt auch Vize-Zunftmeister Christoph Mayer auf den Punkt: „Bereits vor zehn Jahren konnten die Originalportraits vom Wächse – Wachszieher Albrecht und seiner Frau – für das Museum zurückgewonnen werden. Nun kehrt auch sein damaliger Freund und Narrenkollege wieder an den richtigen Ort zurück.“