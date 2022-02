Alte Photovoltaikanlage demontiert

Bad Waldsee (uwa) - Fast 21 Jahre hat die Gemeinschaftsanlage in Hittisweiler beim Hof Dorn-Bohner Sonnenstrom geliefert. Jetzt wurde sie abgebaut. Sie war zur damaligen Zeit eine der ersten größeren Photovoltaikanlagen. Über 20 Beteiligte betrieben sie zwei Jahrzehnte lang. Etwas mehr als eine halbe Million Kilowattstunden Strom hat die Die Photovoltaikanlage in diesder Zeit produziert. Das war Strom von der Sonne für acht bis zehn Haushalte und das 20 Jahre lang. Viele Nachahmer in der Region folgten dem Vorbild und produzierten ihren Strom auf dem eigenen Dach selbst. Nachdem die EEG-Vergütung ausgelaufen war, bauten Helfer der Solarinitiative Haistergau und einer Fachfirma die Module ab. Sie werden zu verschiedenen Zwecken weiterverwendet, zum Beispiel als Balkonmodule. Eine neue Anlage mit deutlich höherem Wirkungsgrad wird auf der Maschinenhalle wieder aufgebaut. Besonders interessant ist der Eigenverbrauch Für einen kalkulierten Kilowattstunden-Preis von etwa acht Cent kann man den eigenen Strom selbst ernten. Der günstigste Strom kommt somit vom eigenen Dach. Informationen darüber kann der PV-Check liefern: Informationen dazu finden sich im Internet unter https://pv-check.eb2bw.de/ Foto uwa