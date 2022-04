Alte Bräuche und Osterspiele im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck

Neuhausen ob Eck (sz) - Zum Osterwochenende dreht sich im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck alles um österliche Bräuche und Spiele, teilt das Freilichtmuseum in einer Pressemeldung mit. Am Ostersamstag, 16. April, wird dort die alte Tradition des Färbens von Brisilleneiern im Freilichtmuseum gezeigt. Die Trachtengruppe Trossingen färbt ab 13 Uhr gemeinsam mit den kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern Eier kunstvoll mit Pflanzenmotiven.

„Diese Trossinger Tradition geht zurück auf die Tracht der Frauen in der evangelischen Baar-Region. Teil dieser Tracht ist ein tiefblauer, fast schwarzer Rock, auch „Hippe“ genannt. Früher wurden die Stoffe dafür mit Blauholz, im Volksmund auch „Brasilholz“ genannt, eingefärbt. Blieb zur Osterzeit noch etwas von dem blauen Sud übrig, konnte man damit am Karfreitag die Eier für Ostern färben“, heißt es in der Pressemitteilung.

Am Ostermontag dreht sich dann ab 11 Uhr alles um Eier, Hasen und Lämmer. Auf der Wiese vor der Museumsgaststätte Ochsen findet das traditionelle Eierlaufen statt. Dieses Spiel geht auf das Egesheimer Eierschupfen zurück, bei dem der Bürgermeister an Ostern mit Eiern „beworfen wird“. Dabei treten immer jeweils zwei Spieler gegeneinander an, dabei müssen ein Eierwerfer und ein Eierfänger so zusammenarbeiten, dass die Eier beim Wurf in die Wanne unbeschädigt bleiben.

Der Kulturwissenschaftler Christof Heppeler führt am Gründonnerstag, 14. April ab 20 Uhr durch das nächtliche Freilichtmuseum. Wie war es früher bei stockdunkler Nacht? Was nimmt man noch wahr und welche Rolle spielen in der Nacht Geräusche? Diesen und noch vielen weiteren Fragen geht diese Nachtführung nach. Der Rundgang führt durch das Museumsdorf, von der Gaststätte über den Haldenhof bis zum Dorfplatz, und widmet sich an jedem Standort entsprechenden nächtlichen Themen.