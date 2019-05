Alte Athleten treffen sich in Aichhalden

Der AB Aichhalden ist am Sonntag, 26. Mai, Ausrichter des 59. Jahrestreffens ehemaliger Ringer der Arbeitsgemeinschaft Schwarzwald-Alb-Bodensee. Die vermeintlichen alten Haudegen, wozu bereits Athleten und Funktionäre ab Ü30 zählen, die ihre Karriere und Tätigkeit beendet haben, treffen sich um 14 Uhr in der Festplatzanlage in Aichhalden (vor Josef-Merz-Halle).

Der Athletenbund hat sich nach 1996, 2004 und zuletzt 2014 bereit erklärt, dieses Treffen im Rahmen seines Jubiläums-Festwochenendes zum 100-jährigen Bestehen zum vierten Mal zu organisieren. Es wird ein vielseitiges Unterhaltungsprogramm mit verschiedenen Tanzgruppen und einer Jonglierriege aus Unterelchingen geboten. Außerdem sorgt ein Zauberer für magische Momente. Dazwischen spielt das Akkordeonorchester Aichhalden-Rötenberg zur Unterhaltung auf.

Bei der Vereinigung wird es nach zwölf Jahren einen Wechsel an der Spitze geben, da Vorsitzender Edgar King (AV Sulgen) nicht mehr zur Wiederwahl antritt. Ein Nachfolger steht schon fest, ebenso ein Stellvertreter und ein Geschäftsführer. So braucht sich von den Besuchern niemand zu sorgen, für ein Amt vorgeschlagen zu werden.