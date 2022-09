Alt-Bundesrats Kaspar Villiger spricht in Hohenkarpfen

Bei der Jahresversammlung der regionalen Kunststiftung Hohenkarpfen am 17. Septemberhält der Schweizer Politiker und Alt-Bundesrat Dr. h.c. Kaspar Villiger einen Vortrag über ein einschlägiges Thema in der gegenwärtigen Situation: „Wieviel Zukunft hat die Freiheit? – Von Freiheit, Demokratie, Rechtsstaat und Bürgertugenden“.

Der Schweizer Politiker und Unternehmer Kaspar Villiger (geboren 1941) gilt als eine der wichtigen Stimmen im europäischen Liberalismus und ist vielfach publizistisch tätig. Er erwarb 1966 an der ETH in Zürich das Diplom als Maschineningenieur. Von 1966 bis 1989 führte er als Mitinhaber die Villiger Söhne AG und war Mitglied verschiedener Wirtschafts-verbände und Verwaltungsräte. Für die FDP der Schweiz gehörte er 1972 bis 1981 dem Großrat des Kantons Luzern an. Er war Mitglied des Nationalrates und des Ständerates. 1989 wurde er in den Schweizer Bundesrat gewählt, wo er zuerst das Militärdepartement und danach bis 2003 das Finanzdepartement leitete. Er bekleidete 1995 und 2002 das Amt des Bundespräsidenten. Er hielt verschiedene Verwaltungsratsmandate, u. a. bei der Neuen Zürcher Zeitung, bei der Nestlé AG und Swiss Re. 2009 bis 2012 war er Verwaltungsrats-präsident der Schweizer Großbank UBS Group AG, der Union de Banques Suisses.

Die Jahresversammlung der regionalen Kunststiftung Hohenkarpfen (Kunstverein Schwarzwald-Baar-Heuberg) findet am Samstag, dem 17. September, in der Industrie- und Handelskammer Schwarzwald-Baar-Heuberg in Villingen statt. Der öffentliche Vortrag beginnt um 11 Uhr s.t., Zutritt ab 10.45 Uhr. Wegen der beschränkten Zahl der Sitzplätze ist eine Anmeldung erforderlich.