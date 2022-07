Als sich waschen als ungesund galt

Tettnang (sz) - Am Sonntag, 20. Juli, findet um 15.30 Uhr die Themenführung „Neues Schloss Tettnang: Hygiene & Erotik im Barock“ statt. Liebe und Erotik waren laut der Touristeninformation Tettnang meist nicht ausschlaggebend, wenn in früheren Jahrhunderten geheiratet wurde. Geld und Einfluss zählten und der Fortbestand der Familie - auch bei den Grafen in Tettnang. Und doch berichten zeitgenössische Quellen von der Liebe.

Bei dieser Führung schnuppern die Teilnehmer den Duft des Alltags in einer Zeit, als Waschen als ungesund galt und nur Parfüm Gerüche und Ungeziefer vertreiben konnte. Nur für Erwachsene. Die Kosten belaufen sich auf 10 Euro pro Person, ermäßigt 5 Euro. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen unter www.tettnang.de/fuehrungen oder bei der Tourist Information in der Montfortstraße 41.