Als Schloss Achberg den Deutschordensrittern gehörte

Zur Familienführung unter dem Motto „Wie lebte ein Ritter?" hat der Kulturbetrieb des Landkreises Ravensburg am Sonntagnachmittag ins Schloss Achberg eingeladen. Eine stattliche Gruppe – Eltern, Großeltern und ziemlich junge Kinder – sind gekommen.

„Das wär‘ was für meine Enkel“, sagt ein älterer Herr, der in der Eingangshalle an der Gruppe vorbeigeht. Hier herrscht ein dichtes Gedränge, denn die sonntägliche Führung durch die Kunstausstellung beginnt nur wenig später als die Familienführung. Bald werden beide Gruppen auf denselben Raum zusteuern, Schloss Achberg ist an diesem schönen Sonntagnachmittag ein sehr gefragtes Ziel.

Steffi Marschner führt ihre Gäste nach der Begrüßung im Eingangsbereich erst vor das Schloss, erzählt von der Brücke, die früher die Schlucht überspannte, und von der ursprünglichen Burg. Sie erklärt die Wappen über dem Eingang, besonders das schwarze Kreuz auf weißem Grund, und kommt so zur Geschichte des Deutschen Ordens und zum Landkomtur Franz Benedikt, der 1694 das Schloss gekauft habe, sodass sein Wappen im Gebäude häufig zu finden sei. Ein kleiner Junge, der stolz mit umgeschnalltem Brustpanzer und Helm gekommen ist, hat sich wohl anderes erwartet als die wechselhafte Geschichte des alten Schlosses, das als stattlicher Renaissancebau nach vielen Besitzerwechseln und Renovierungen heute der Allgemeinheit zugänglich ist, anstatt zum geplanten Reiterhof oder Hotel zu werden, wie wir erfahren.

Immer wieder zeigt Steffi Marschner Fotos und lässt raten, wo die Bildausschnitte zu sehen waren, und flugs schnellen die Finger in die Höhe – den Kindern gefällt die Puzzle-Rallye durchs Schloss. In der Eingangshalle macht die Führerin auf die Löscheimer aufmerksam, für die man zum Reintragen zwölf bis 13 Minuten gebraucht habe, dann geht es in die erste Etage, die für die Bediensteten gewesen sei – die oberen Stockwerke waren den feinen Herrschaften vorbehalten. Beim Betreten der Räume müssen die Erwachsenen den Kopf einziehen – nicht der Größe wegen, sagt sie, denn die Menschen seien kaum kleiner gewesen, sondern als erzwungenes Zeichen der Demut. Sie geht mit der Gruppe durch einige ehemalige Schlafräume: Da die frühere Ausstattung fehlt, kann sie nur auf Eigenheiten des Stucks hinweisen. Nachgeborene junge adlige Männer hätten die Möglichkeit genutzt, in den Ritterorden zu gehen: „So mussten sie zwar viel beten und durften nicht heiraten, aber mussten nicht hart arbeiten." Das leuchtet ein. Immer wieder kommen auch Hinweise zur laufenden Kunstausstellung.

Als Höhepunkt zeigt sie den Rittersaal mit seiner 30 Tonnen – „30 Elefanten" - schweren Stuckdecke. Zuletzt dürfen die Kinder eine Urkunde mit Wachs-Siegeln basteln. Die Eltern hatten für zwei Stunden beschäftigte Kinder, es gab kein Quengeln – es hat wohl allen Spaß gemacht.