Als Panzer auf die Insel rollten und Lindau von den Nazis befreiten

Lindau - 75 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs erinnert die Lindauer Zeitung an die Zeit damals. Im dritten Teil geht es um den Tag der Befreiung am 30. April 1945.

Am Sonntag, den 29. April, wurde der NS-Volkssturm in Stadt und Landkreis Lindau durch NS-Kreisleiter Vogel aufgelöst. Die Waffen wurden im Kolonnenhaus gesammelt. An diesem Tag erreichte die 1. Französische Armee „Rhin et Danube“ (Rhein und Donau) unter Führung von General Jean de Lattre de Tassigny die Linie Kressbronn-Hergensweiler-Hergatz-Isny. Die Stadt Wangen wurde am 29. April friedlich übergeben. Soldaten aus dem Elsass, Mitglieder der Résistance und Truppen aus den französischen Afrika-Kolonien bildeten die französische Hauptmacht der Fronttruppen, beispielsweise mit der 4. Division Marocaine de Montagne (Marokkanische Gebirgsdivision) unter General de Hesdin.

Am Morgen des 30. April, dem Tag, als Adolf Hitler sich in Berlin durch Selbstmord seiner Verantwortung entzog, informierte der Wasserburger Bürgermeister telefonisch die Lindauer Stadtverwaltung, dass die französischen Truppen Nonnenhorn und Wasserburg bereits passiert hätten. In Lindau heulten die Sirenen fünf Minuten lang „Feindalarm“.

Im westlichen Stadtteil Aeschach begrüßten der Wirt des Gasthauses „Idyll“, Julius Klink, sowie einige weitere Einwohner die französische Panzerspitze und übergaben die Stadt inoffiziell ein erstes Mal.

Während die Hauptstreitkräfte sich über Reutin in Richtung Bregenz bis zum Grenzfluss Leiblach fortbewegten, rollte der erste Panzerspähwagen kurz vor 9 Uhr bis zur Seebrücke, und wenig später mit in die Luft gerichteten Maschinengewehrsalven auf die Insel. Dort wehten von den Kirchen weiße Fahnen.

Ein zweiter Panzer schwenkte vor der Insel zur Stadtverwaltung im Toskanapark ab. Hier warteten vor den Häusern Stadtkommandant Major Hermann sowie Bürgermeister Dr. Stefan Euler und übergaben kurz nach 9.30 Uhr die Stadt Lindau erstmals offiziell, anschließend bei Landrat Richard Kummer das Landratsamt. Dem Panzer folgend musste diese Übergabekommission zum alten Rathaus in Aeschach gehen, um dort von den französischen Truppen erste Instruktionen zu erhalten. Kurz nach 14 Uhr wurde im Großen Saal im Alten Rathaus auf der Insel die Stadt nochmals übergeben.

Zu den Übergabebedingungen gehörte u.a. die Abgabe einer kompletten Mitgliederliste der Lindauer NSDAP. Die am Vortag gesammelten restlichen Wehrmachtswaffen wurden ebenso abgegeben. Vor der Polizeihauptwache erschienen währenddessen in einem Auto französische Soldaten zusammen mit Julius Klink, kassierten dort alle Waffen und entfernten sich wieder. Danach besuchten Gastwirt Klink und französische Soldaten den bisherigen NS-Landrat in dessen Büro, setzten diesen ab, und ernannten Klink zu dessen vorläufigen Nachfolger.

Schon etwa ab 10 Uhr fuhr ein Lastwagen durch das Stadtgebiet und verkündete die ersten neuen Anweisungen an die Bevölkerung: eine Telefonsperre, das Verbot des Alkoholverkaufs und des Fahrradfahrens, ein Ausgehverbot von 19 Uhr bis 7 Uhr, die Ablieferungspflicht für alle verbliebenen Waffen, Fotoapparate, Ferngläser und Radiogeräte.

Noch am gleichen Tag wurde Rechtsanwalt Dr. Franz Eberth zu Lindaus provisorischem neuem Bürgermeister ernannt.

Für sich requirierte die französische Militärspitze das Hotel „Bayerischer Hof“, weswegen die bisher dort untergebrachten Verwundeten in das Hospiz verlegt werden mussten.

Noch am Vormittag des 30. Aprils hatten französische Truppen bei der Gmündmühle nördlich Lindaus die Leiblach überschritten und waren bis Hohenweiler vorgerückt. Die zwei Leiblachbrücken auf Lindauer Gebiet und eine der beiden in der Hangnach waren zuvor von Waffen-SS-Einheiten gesprengt worden. Ein französischer Panzer wurde im östlichen Stadtteil Zech von Wehrmachtsangehörigen in Brand geschossen, wodurch auch benachbarte Häuser beschädigt wurden. Arbeiter von Dornier-Rickenbach und Escher-Wyss mussten nun mit französischen Pionieren die Brücken behelfsmäßig reparieren. So lange stauten sich Tausende französischer Soldaten am Leiblachufer.

Am 1. Mai wurde außer durch französische Jagdflugzeugen aus auch mit Geschützen vom Giebelbach, dem Eisenbahndamm, der Hafenpromenade und vom Hammer aus auf das benachbarte Bregenz geschossen, in welchem versprengte Waffen-SS-Reste eine friedliche Übergabe der Stadt vereitelt hatten.

In Schlachters hatte sich das SS-Wachpersonal vor dem Eintreffen der französischen Truppen bereits am 7. April mit einem Teil der dortigen Dachauer KZ-Häftlinge nach Lochau abgesetzt. Teils freiwillig, teils unfreiwillig wurden Waffen bei den verbliebenen Häftlingen zurückgelassen. Ein von einem Häftling abgefangener Brief aus dem KZ-Stammlager Dachau an die Wachmannschaft hatte ursprünglich den Rücktransport der Häftlinge zur Vernichtung nach Dachau vorgesehen. Bewaffnet, und mit Zivilkleidung aus der Bevölkerung getarnt, schickten die restlichen bisher dort Gefangenen als angebliche Volkssturmmänner nun anrückende SS-Reste nach Vorarlberg weiter und befreiten südlich des Bahnhofes in Schlachters die dortigen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter.

Lindau hatte insgesamt rund 750 Kriegstote zu beklagen. Allein in den vier Monaten seit dem 1. Januar 1945 waren 91 kriegsbedingte Todesanzeigen erschienen.

Auffällig war in jenen warmen letzten Apriltagen, dass ungewöhnlich viele Lindauer Schornsteine rauchten. Zentnerweise wurden in Privathäusern, Geschäften und Ämtern Dokumente, NS-Uniformen und -Requisiten verbrannt und auf diesem Weg Raum für geschönte neue Biographien und Legenden geschaffen, welche teilweise bis in die heutigen Tage gepflegt werden.