Als nur Dampfzüge auf dem Bahndamm fuhren

Ein Franke hat jetzt in Australien eine über hundert Jahre alte Postkarte ersteigert, die den Lindauer Eisenbahndamm zeigt. Günther Klebes, ein 69-jähriger Erlanger, der sich in der Freizeit für alles interessiert, was mit der Bahn zu tun hat, fand die Ansichtskarte bei einer Internet-Auktion in Luxemburg. Sie zeigt einen Dampfzug auf dem Damm mit der Luitpoldkaserne im Hintergrund. Gedruckt wurde das Stückchen Fotopapier im Jahr 1905 in Leipzig, versandt wurde die Karte jedoch nie. „Erstaunlich fand ich auch, dass der Anbieter eine Adresse in Australien hatte“, berichtet Klebes. Weil er der einzige Bieter war, erhielt er die Karte zum Schnäppchenpreis von 1,60 Euro. Der Anbieter stammt aus Australien. Klebes sammelt nach eigenem Bekunden begeistert „alles, was mit der Bahn zu tun hat – außer echte Lokomotiven“. Bei ihm zu Hause stehen Modelle und historische Uniformmützen – die so genannten „Rotkäppchen“– neben zahllosen selbst geschossenen Fotos und Alben voll einschlägiger Telefonkarten und Briefmarken.