Als Gauner und Räuber Angst und Schrecken verbreiten

Interessante Einblicke in die Welt der raffinierten Gauner und brutalen Räuberbanden gewährt das neueste Buch des Tuttlinger Kriminalhistorikers Manfred Teufel, das jetzt im Verrai Verlag erschienen ist. Sein Titel: „Schwäbische Gauner und Mörder und ihre Häscher im 18./19. Jahrhundert unter den Aspekten der Historischen Kriminologie“.

Auf 177 Seiten beschreibt der Kriminaldirektor a. D. die Vorgehensweisen und Machenschaften von Entwurzelten, die sich nach den Kriegen jener Jahre sowie als Folge der Französischen Revolution als vagabundierende Bettler, Diebe, Hausierer, Marktschreier, Quacksalber und falsche Ordensleute durchs Leben schlugen – unbeeindruckt von den oft drastischen Strafen, die vom Auspeitschen bis zur Todesstrafe reichten, wenn sie bei ihren Verbrechen erwischt wurden.

Eine Polizei im heutigen Sinne gab es damals noch nicht, was den Gaunern und den Räuberbanden die „Arbeit“ erleichterte. Mitunter zeigten sich Obrigkeit und die Beamten auch kooperativ, indem sie den Ganoven und Räubern Tipps gaben, wo es „etwas zu holen gibt“. Gegen entsprechenden Anteil an der Beute versteht sich. Hinzu kam, dass die damalige politische Landkarte einem Flickenteppich ähnelte, also in zahlreiche Mini-Staaten zerstückelt war: Außer dem Herzogtum Württemberg und der Markgrafschaft Baden gab es im so genannten „Schwäbischen Kreis“ rund 40 Fürstentümer und Grafschaften, zahlreiche geistliche Territorien, 36 Freie Reichsstädte und viele selbstständige Besitzungen. Wurde es den Ganoven in einem dieser Kleinstaaten zu heiß, hatten sie es nicht weit ins nächste Territorium, wo sie vor dem Zugriff ihrer Häscher sicher waren. Eine Strafverfolgung über diese Grenzen hinweg gab es nicht. Außerdem boten der Schwarzwald, Schwäbische Alb oder der Welzheimer Wald sichere Rückzugsmöglichkeiten.

Württembergs Sherlock Holmes führt Gaunerlisten und rekrutiert V-Leute

Teufel arbeitet heraus, wie ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch wirkungsvolle Aufklärungs- und Abwehrmaßnahmen dem Gauner- und Bandenunwesen beherzt entgegengetreten wurde. Dabei hat sich vor allem Georg Jakob Schäffer (1745-1814), der Oberamtmann von Sulz am Neckar war, verdient gemacht. Er sollte gar als „württembergischer Sherlock Holmes“ in die Geschichte eingehen. Bei ihm sind auch erste Überlegungen zur Resozialisierung der Täter zu finden. Außerdem lehnte er die Folter ab, da seiner Erfahrung nach mit solchen Methoden „nicht die Wahrheit erforscht“ werden könne. Schäffer war es auch, der die „Gaunerlisten“ einführte, die ständig erweitert, mit anderen Fahndern ausgetauscht wurden und so ein wirksames Mittel der Verbrechensbekämpfung waren. Darin wurden die Täter exakt beschrieben, ihre Vorlieben, ihre Arbeitsweisen und viele andere Details. Nicht selten rekrutierte Schäffer aus seiner Klientel auch V-Leute, die ihn mit Hinweisen aus der Verbrecherwelt unterstützten.

Schäffer blieb mit seinen Abwehrmaßnahmen nicht alleine. Er fand Mitstreiter, auch was die Einführung der „Gaunerlisten“ anbelangte. So in Franz Ludwig Graf von Castell, eher bekannt als „Malefizschenk“, ein Mann mit ausgeprägtem Gerechtigkeitssinn und einem Faible für die öffentliche Sicherheit, der mitunter höchstselbst an Fahndungen und Verhaftungen bis in die Schweiz mitwirkte. Ebenso der letzte Obervogt der Reichenau, Friedrich von Hundbiss, oder der badische Hofrat Friedrich August Roth, der im Jahre 1800 eine General-Jaunerliste, also ein „echtes Fahndungsbuch“ herausgab. Roth gilt auch als derjenige Fachmann, der neben der praktischen die theoretische Verbrecher-Bekämpfung optimierte.

Napoleon professionalisiert die Verbrechensbekämpfung

Detailliert geht Teufel auf die weitere Entwicklung im 19. Jahrhundert ein, als 1806 mit dem neuen Königreich Württemberg die Verbrechensbekämpfung staatlich und – dank Napoleon – eine Polizei nach französischem Vorbild aufgebaut wurde: zunächst als Landreuter-Corps aufgestellt, dann in Landdragoner-Corps und Königliches Gendarmeriekorps umbenannt, bis man den Ordnungshütern schließlich ab 1823 den Namen „Königliches Württembergisches Landjägerkorps“ gab. Das Großherzogtum Baden gründete nach einigen weniger gelungenen Organisationsformen schließlich 1829 die „Badische Gendarmerie“.

Teufels Buch, das auf zahlreiche Veröffentlichungen und Vorträgen basiert, sowie um neue Erkenntnisse und Fakten erweitert wurde, schildert das (Ganoven-)Leben im 18. und 19. Jahrhundert in vielen Facetten, auch die brutalen Vorgehensweisen der Räuberbanden. So zum Beispiel von Jakob Reinhard, der als „Hannikel“ in die Geschichte eingehen sollte, oder vom „Schweizer Victor“ und seinen Kumpanen, denen der Sulzer Oberamtmann Schäffer das Handwerk legte. 1820 war dann die Zeit der herumziehenden Räuberbanden zu Ende, nicht zuletzt einer immer effizienter arbeitenden Gendarmerie. Die Ganoven verlegten ihre Tätigkeitsgebiete dann vom Land in die Städte.