Als BaWuScout für die Heimat unterwegs

Ende 2021 war auf Instagram ein Wettbewerb ausgeschrieben worden, in dem die Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg (TMBW), die Stuttgarter Messe CMT (Caravaning, Motor, Touristik) zusammen mit fünf Urlaubsregionen in Baden-Württemberg einen Scout suchten, der oder die ihre Heimatregion auf dieser Social Media Plattform vorstellt. Diese fünf Regionen bilden Oberschwaben, Freiraum Baden-Württemberg, Schwarzwald, Schwäbische Alb und Bodensee.

Auf Instagram gepostet

Der Tourismus in Oberschwaben liegt mir bereits seit meiner Ausbildung sehr am Herzen. Ich bin seither immer wieder engagiert, meine Freunde, Mitschüler oder Bekannte von mir auf dessen Besonderheiten aufmerksam zu machen. Auf humorvolle Art habe ich dies auch bereits auf meinem privaten Instagram-Kanal gepostet und hier und da auf kulturelle Highlights hingewiesen.

Eine Freundin hat mich dann auf die Suche der Oberschwaben Tourismus GmbH (OTG) nach einem Baden-Württemberg-Scout (BaWuScout) hingewiesen und mich ermutigt, als „waschechte und authentische Oberschwäbin“ bei dem Projekt mitzumachen, da sie bei der Beschreibung des Scouts sofort an mich denken musste.

Drei Fotos für die Bewerbung

Tatsächlich nahm ich mir einige Wochen Zeit für die Entscheidung, da bei mir in 2022 noch der Abschluss meines Studiums anstand inklusive einer dazugehörigen Bachelorarbeit und, da ich dual studiert habe, auch einem Vollzeit-Job.

Um sich zu qualifizieren, musste ich drei Fotos aus Oberschwaben hochladen und durch eine Abstimmung auf der Website der TMBW wurde dann entschieden, wer von uns zwei Finalistinnen am Ende BaWuScout sein durfte. Letztendlich habe ich mich getraut und bin früh morgens um 6 Uhr vor meinen Vorlesungen noch auf einen meiner Lieblingsplätze, den Bussen hochgelaufen, um diesen in dem besonderen Morgenlicht einfangen zu können. Eben dieses Foto wurde am Ende sogar das Siegerfoto, was mich besonders stolz gemacht hat. Das Finale war bis zur letzten Sekunde wahnsinnig spannend, da es bei meiner Mitfinalistin und mir immer unentschieden stand. Letztendlich gewann ich mit insgesamt 1680 Stimmen, mit 35 Stimmen Vorsprung.

In der Heimatregion unterwegs

Mit der offiziellen Urkunde als BaWuScout erhielt ich ein BaWü-Starterset mit TMBW-Tasche, verschiedenen Reiseführern zur Region, Freikarten zu meinen geplanten Ausflugszielen und verschiedene Baden-Württemberg-Souvenirs. Die OTG hatte bereits im Vorfeld mit verschiedenen Institutionen der Region Kontakt aufgenommen und angefragt, wer bei der Aktion mitmachen möchte.

Die BaWuScouts sind quasi als Reiseblogger in ihren Heimatregionen unterwegs und präsentieren diese auf Instagram. Ich persönlich bevorzuge jedoch eher die Bezeichnung als Heimatbotschafterin, da es mir auch ein wichtiges Anliegen ist, die Oberschwaben selbst dafür zu sensibilisieren, welche touristischen Angebote wir vor Ort haben und was unsere Region (neben den Leuten selber und dem Dialekt) so besonders macht und nicht nur die bloße Vermarktung der Region. Das tragende Element in diesem Projekt ist auf alle Fälle Heimatliebe.

Zusätzlich ein eigener Blog

Bereits im Februar startete ich dann meine BaWuScout-Saison im Kloster Schussenried und besuchte neben dem barocken Kloster noch die damaligen Ausstellungen „Faszination Lego“ und „Tricture 3D“.

Meine Erlebnisse auf den Ausflügen halte ich alle in Form von Fotos und Videos fest und stelle diese dann auf meinem Instagram-Kanal als „kultikati“ hoch. Zusätzlich zu Instagram hat mir die OTG ermöglicht, auch meinen eigenen Blog zu führen, wodurch ich ausführlicher über meine Ausflüge berichten konnte. Auf Instagram wird der Fokus eher auf die Bilder gelegt, weswegen diese aussagekräftig sein sollten, und der Text wird in der Regel etwas kürzer gehalten.

Zahlreiche Ausflugsziele besucht

Während des vergangenen Jahres durfte ich also einige Ausflugziele besuchen: Ich fuhr zu den die Freilichtmuseen in Kürnbach und Wolfegg, in denen mir das Dorfleben zu Zeiten meiner Urgroßeltern veranschaulicht wurde. Ich durfte eine E-Bike Tour in der Radreiseregion Allgäu unternehmen und war im Hymer-Museum in Bad Waldsee zu Gast, in dem ich die Welt der Reisemobile erlebte. Bei der Besichtigung des Schloss Hohenzollern in Sigmaringen tauchte ich in die Welt des dortigen Adelsgeschlechts ein und bestaunte eine der größten privaten Waffensammlungen in Europa. Im Herbst war ich zudem im Federseemuseum in Bad Buchau der Steinzeit auf der Spur und im Campus Galli in Meßkirch verfolgte ich den Bau der Klosterkirche nach dem alten St. Galler Plan und spürte dabei einen Hauch Mittelalter.

Radiointerview und OTG-Podcast

Leider konnte ich noch nicht alle meine Freikarten einlösen, weswegen ich 2023 auch noch etwas unterwegs sein werde. Ich darf mich noch auf eine Stadtführung in Biberach freuen und eine Kulinarische Stadtführung durch Bad Saulgau miterleben. Außerdem geht es noch in den Weihnachtsferien in die frisch renovierte Adelindis-Therme in Bad Buchau, worauf ich mich schon sehr freue.

Besonders aufregend im Zuge der Aktion waren für mich ein Radiointerview, das ich direkt ein paar Tage nach der Siegerehrung gab und die Aufnahme einer Folge im Podcast der OTG auf dem Audio-Streaming-Dienst Spotify, dem „Podkäschtle“. In diesem Podcast werden verschiedene Facetten von Oberschwaben präsentiert, spannende Persönlichkeiten interviewt und sehr authentisch auf schwäbisch umgesetzt.

Neue Blickwinkel erhalten

Das Tolle an diesem Projekt ist neben der Präsentation meiner Heimat nach außen auch das persönliche Erlebnis für mich gewesen. Ich habe meine Heimat nochmal neu kennen gelernt, neue Blickwinkel erhalten und war sozusagen auch „Gast in der eigenen Heimat“. Man hat oftmals das Gefühl, man muss weiter weg, um einen Ausflug zu machen. Dabei haben wir wahre Schätze direkt vor der Haustür und es freut mich jedes Mal sehr, wenn Leute auf mich zukommen und mich nach Tipps für einen Familienausflug fragen oder mir berichten, dass sie nun auch vermehrt innerhalb der Region unterwegs waren. Eine besonders schöne Erfahrung war es, dass Leute aus meinem Dorf bewusst auf mich zugingen, um mich auf Events im Dorf, in der Region oder ihre persönlichen Lieblingsplätze hinzuweisen, damit ich darüber berichten kann. Da ich derzeit jedoch nur sporadisch am Wochenende in der oberschwäbischen Heimat bin, konnte ich nicht allem gerecht werden.

Abschließend kann ich sagen, dass mein Jahr 2022 von Heimatliebe, aber auch von stolzen Oberschwaben in meinem Umfeld geprägt war mit vielen Inspirationen, wo ich künftig noch überall hingehen möchte, um noch mehr unserer Ausflugs-Highlights kennen zu lernen und zu erkunden.