Alpla Hard reist in Österreich zum Schlusslicht

HARD (lz) - In der achten Runde der höchsten österreichischen Handballliga ist der Vizemeister vom Bodensee Alpla HC Hard am Freitag (19 Uhr, Sporthalle Leoben/Donawitz) bei Union JURI Leoben zu Gast. Die Vorarlberger liegen mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenführer Moser Medical UHK Krems auf dem vierten Tabellenplatz. Die Obersteirer sind mit drei Punkten Letzter.

Mit dem 27:26-Heimsieg über Schwaz Tirol konnte der Aufsteiger in der fünften Runde zum ersten Mal anschreiben. Mit dem 26:26 in der Vorrunde in Bregenz sicherten sich die Montanstädter, bei denen der langjährige Ex-Hard-Legionär Marko Tanaskovic noch gesperrt ist, den ersten Auswärtspunkt.

Hard-Cheftrainer Klaus Gärtner muss die Reise nach Leoben ohne seine verletzten Dominik Schmid, Boris Zivkovic, Ivan Horvat und Risto Arnaudovski antreten. Dafür wird Spielmacher Gerald Zeiner nach seiner fast zweimonatigen Verletzungspause in dieser Saison zu ersten Kurzeinsätzen in der Liga kommen.

„Ohne den gesperrten Marko Tanaskovic hat sich Leoben zuletzt in Bregenz etwas als Wundertüte präsentiert. In der Abwehr haben sie erstmals in dieser Saison 5:1 gedeckt. Zudem brachten sie im Angriff fast permanent den siebten Feldspieler,“ so Hard-Coach Klaus Gärtner. „Ich bin gespannt, was Spielertrainer Damir Djukic einfällt. Wir haben uns jedenfalls auf mehrere Varianten vorbereitet,“ kündigt der 43-Jährige an.

Die Roten Teufel vom Bodensee wollen mit einem Auswärtserfolg in Leoben den Kontakt zur Tabellenspitze halten.