Kressbronn (sz) - Das Repertoire der „Alphornschwoba“ besteht vorwiegend aus eigenen Kompositionen der Gründungsmitglieder Kurt Frankenhauser und Siegfried Stemmer, deren Stücke die Musikanten auch kommenden Sonntag in Kressbronn am Bodensee zu Gehör bringen werden. Sie treten am 21. August um 19.30 Uhr in der Konzertmuschel im Schlösslepark auf. Der Eintritt ist laut Mitteilung frei, die Veranstaltung entfällt bei Starkregen oder Sturm.