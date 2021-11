Alpenkulisse im Nebel

Grau in grau, bitterkalt und nebulös, auf lateinisch nebulosus, was so viel wie neblig und dunkel bedeutet. So neblig und dunkel, dass man die Alpenkulisse am See seit Tagen höchstens erahnen kann.

Manchen schlägt’s auf das Gemüt, Melancholie, also Niedergeschlagenheit und Traurigkeit machen sich breit. Manche finden jedoch gerade in dieser Zeit ihre Ruhe: Draußen kann man sich gehörig uitwaaien lassen, also „auswehen“, wie man in den Niederlanden sagt, wenn man durch den Wind spaziert, zum Beispiel auf der Hafenmole. Drinnen brennen Kerzen, Tee dampft, frischgebackene Kekse duften: Es herrscht Hygge, eine dänisch-norwegische Bezeichnung für Behaglichkeit.

Bricht man es auf das Wesentliche herunter, ist diese Zeit eine lang anhaltende Fika – eine schwedische Tradition des Beisammenseins und der Alltagsflucht bei Kaffee und Kuchen. Kann man den November aus dieser Sicht nicht eher als einen Trouvaille, also einen Glücksfund, begreifen?