Laupheim (sz) - Die Pfadfinder in Laupheim wollen sich in Erinnerung bringen und planen deshalb für Mai eine zweitägige Veranstaltung, bei der die Gruppe sich der Öffentlichkeit vorstellen möchte. Es geht um Aktion, viel Musik im gemütlichen Zeltlager mit Lagerfeuer.

„Pfadfinder? Das sind doch die, die alten Leuten über die Straße helfen und Kekse verkaufen.“ Mit einem Lächeln um die Mundwinkel wird jemand, der schon mehr mit Pfadfindern zu tun hatte, diese Aussage aufnehmen und sich denken: „Pfadfinder sein ist so viel mehr.“

„Erinnerungen an Gruppenstunden, kleine und große Abenteuer und – ganz wichtig – an zahlreiche Zeltlager, Freundschaften sowie eine besondere innere Haltung huschen durch den Kopf. Denn eines gilt auf jeden Fall: Einmal Pfadfinder, immer Pfadfinder!“ So beschreiben die Laupheimer Pfadfinder ihr Lebensgefühl im Vorfeld der Veranstaltung.

Aktive und Ehemalige des Pfadfinder Stamms Kon-Tiki-Laupheim erinnern daran, dass es die Gruppe mittlerweile seit 67 Jahren gibt. „Es wird höchste Zeit, wieder aktiver zu werden und ein Zeichen zu setzen.

„Deshalb haben wir uns zusammengesetzt und stecken mitten in der Planung für ein Pfadfinder-Revival im MobiPark Laupheim“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir wollen mehr Menschen zeigen, was es heißt, Pfadfinder zu sein, was bei uns in Gruppenstunden oder auf dem Lager geboten ist und wie viel Spaß es macht, Teil der Pfadfindergemeinschaft zu sein.“

Start: 17. Mai im MobiPark

Die Termine: Freitag, 17. Mai: „Get together“ mit ehemaligen Pfadfindern aus Laupheim und Umgebung. Man tauscht Information aus über die aktuelle Situation des Stammes. Es gibt ein gemeinsames Abendessen, Lagerfeuer und viele Erinnerungen. Am Samstag, 18 Mai, heißt es dann: „Allzeit bereit! – Pfadfinder live erleben.“ Es ist ein Event für alle, die Lust auf Zeltlager-Feeling, Lagerfeuer, Musik, Workshops, Spiel und Spaß haben. „Da ist für jeden was dabei!“