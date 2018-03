Allwetterplatz und Laufbahn werden saniert

Der Allwetterplatz und die 100-Meter-Laufbahn an der Schussentalhalle in Oberzell werden grundlegend saniert. Dies hat der Ortschaftsrat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Die Kosten werden auf rund 142 000 Euro veranschlagt. Der Allwetterplatz war zusammen mit dem Neubau der Schussentalhalle in den Jahren 1979 bis 1981 angelegt worden. Die Sanierung soll noch vor der Sommerferien ausgeführt werden und zwei bis drei Wochen dauern. Die Planung wurde mit der Grundschule abgestimmt, da der Platz auch von der Schule genutzt wird.