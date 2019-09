Allianz Demenz beteiligt sich an erster „Bayerischer Demenzwoche“

Lindau (lz) - Vom 13. bis zum 22. September findet unter Federführung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege erstmals die „Bayerische Demenzwoche“ statt. Die Allianz Demenz im Landkreis Lindau beteiligt sich mit einer Veranstaltungsreihe an dieser Aktion, die informieren, aufklären und vor allem auch Verständnis für die betroffenen Menschen und deren Angehörige wecken soll, wie das Lindauer Landratsamt mitteilt. Die Auftaktveranstaltung findet am Dienstag, 17. September, um 14.30 Uhr in der Kapelle des Seniorenzentrums St. Martin in Lindenberg mit einer Wortgottesfeier für Menschen mit und ohne Demenz statt.

Im Rahmen der ersten Bayerischen Demenzwoche hat die Allianz Demenz eine ganze Reihe von Veranstaltungen organisiert. So findet ebenfalls am 17. September um 19.30 Uhr einen Vortrag zum Thema „Herausforderung Demenz“ im Dorfhaus in Wohmbrechts statt. Weiter geht es am Mittwoch, 18. September ab 16.15 Uhr mit einer Vorlesestunde „Opa Rainer weiß nicht mehr“ mit Gisela Dobler in der Stadtbücherei Lindenberg. Außerdem wird um 15 Uhr im Caritas-Seniorenzentrum St. Martin in Lindenberg ein Überraschungsfilm zum Thema Demenz gezeigt. Am Freitag findet im Löwensaal in Lindenberg um 19 Uhr ein Vortrag „Leben mit Demenz“ statt. Bei der Buchhandlung Netzer liest Dieter Osselmann am Samstag, 21. September, um 15 Uhr humorvolle Kurzgeschichten für jedermann vor. Am Sonntag sind alle Interessierten um 10.30 Uhr eingeladen, einen ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche St. Verena in Lindau zu feiern. Im Café Lugeck in Lindau können sich ab 14.30 Uhr Interessierte bei Kaffee und selbst gebackenem Kuchen austauschen. Die Veranstaltungsreihe endet am Dienstag, 24. September, um 15.30 Uhr mit dem Bilderbuchkino „Die Wörter fliegen“ in der Stadtbücherei Lindau.

Bereits 2012 gründete sich im Kreis Lindau eine Arbeitsgruppe Demenz, die sich später zur Allianz Demenz weiterentwickelte. Vertreten sind neben Einrichtungen, die Menschen mit Demenzerkrankungen beraten und versorgen, auch Angehörige. Die Allianz Demenz hat sich zum Ziel gesetzt, für eine bestmögliche Pflege- und Versorgungsqualität für Demenzerkrankte zu sorgen.