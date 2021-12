Allgäuer Langläufer sind schnell in der Loipe

Bei tollen äußeren Bedingungen hat die TSG-Skiläuferzunft Leutkirch am Sonntag im Langlaufstadion in Isny den SSV-Cup ausgetragen. 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren laut Mitteilung der Veranstalter heiß auf den ersten großen Langlaufwettkampf, nachdem es im vergangenen Jahr coronabedingt überhaupt keine solchen Veranstaltungen gegeben hatte. Sogar aus den Nachbarverbänden aus dem Schwarzwald und vom Bayerischen Skiverband kamen Langläufer, um sich mit der Konkurrenz zu messen. Nur unter strengen 2G-Auflagen durften die Teilnehmer und Betreuer in den Start-Ziel-Bereich.

In der klassischen Technik ging es in einzelnen Klassen um die Tagessiege und Punktewertung für die SSV-Cup-Rennserie des Schwäbischen Skiverbandes. Die Tagesbestzeiten erliefen über sechs Kilometer in der Jugend Luis Schuler vom SV Kirchzarten (15:29 Minuten), über sechs Kilometer bei den Frauen Pia Schratt vom TSV Buchenberg (16:09 Minuten) und über neun Kilometer Moritz Waidelich vom SC Enzklösterle (20:49 Minuten).

Für das Langlaufteam des WSV Isny gab es auf der Hausstrecke sieben Podestplätze. Die WSV-Langläufer haben damit ein erfolgreiches Wettkampfwochenende absolviert. Es gab zwei Klassensiege und sieben Podestplätze für den Wintersportverein.

Bei Kaiserwetter hatten die Isnyer ein Heimspiel im laut Mitteilung „perfekt präparierten Skistadion in Isny“. Viel Lob gab es für Loipenwart Erhard Pferdt – die Loipe bot auch den Langläuferinnen und Langläufern mit hohen Startnummern noch sehr gute Bedingungen. Aufgrund der gleichbleibenden Bedingungen war auch das für die klassische Technik oft problematische Steigwachs kein großes Problem.

Mit Startnummer 1 eröffnete der Isnyer Bastian Mutscheller in der jüngsten Altersklasse U8 das Rennen und legte über 2,3 Kilometer einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg in die Loipe. Die Zwillinge Victoria und Valentin Rudhart kamen in der Klasse U10 jeweils auf den zweiten Platz. Den Bronzerang in ihren Altersklassen sicherten sich vom WSV in der U13 Max Mutscheller (drei Kilometer) sowie Jakob Moch (U16), der über sechs Kilometer am Start war.

Lara Meroth, die bereits am Wochenende zuvor einen ersten Einsatz in Seefeld beim Deutschlandpokal hatte, war mit dem zweiten Platz in der stark besetzten Klasse U18 sehr zufrieden. In der offenen Klasse der Frauen holte sich Routinier Sigrid Mutscheller vom WSV Isny über sechs Kilometer den ungefährdeten Sieg.

Knapp am Podest vorbei schrammten auf dem vierten Platz der Isnyer Kaderathlet Tim Paitz sowie Ludwig Moch. Kaya Paitz und Ole Morgenroth landeten jeweils auf dem fünften Platz. Insgesamt war der WSV Isny mit 18 Sportlerinnen und Sportlern am Start und sammelte wichtige Punkte für die Serienwertung des SSV-Cups.

Die Platzierungen der Leutkircher Langläufer: Rang vier erlief Jakob Schneider über 2,3 Kilometer (10:13 Minuten). In der U11 gewann Luzie Link (9:43), Platz sechs ging an Marie Heinz (10:52). In der U12 erlief sich Johannes Gozebina Rang sechs über drei Kilometer (11:06). Drei TSG-Starter liefen in der U14 über sechs Kilometer, wobei Julian Günthner als Zweiter (18:42) den Sieg knapp verpasste. Rang vier ging an Michl Mendler (18:54), Rang fünf an Gregor Heinz (19:29). In der U14 lief Rosa-Lina Schneider auf Rang zwölf (21:35). In der U18 wurde Emilie Gozebina Sechste (21:41), bei den Frauen kam Vera Gruber auf Rang zwei (18:04), Annette Ammann belegte Platz fünf (19:08). In der U16 lief Simon Breitinger auf Rang sechs (19:36), Siebter wurde Oliver Heinz (19:59). In der U18 erkämpfte sich Philipp Moosmayer Platz zwei über neun Kilometer in 22:48 Minuten, sein Bruder Moritz wurde in der U20 Fünfter (25:29). Bei den Männern wurde Christian Völz Dritter (21:25).