Neuer Kluftinger-Krimi im Handel erhältlich

Kriminalkommissar Kluftinger muss mal wieder einen neuen Fall lösen. Denn das Allgäuer Autorenduo Volker Klüpfel und Michael Kobr hat eine neue Ausgabe ihrer erfolgreichen Krimi-Reihe herausgebracht. Ab sofort ist diese im Buchhandel erhältlich.

Wir wollten vorab in Erfahrung bringen, um was für einen Fall es sich dabei handelt und haben mit den Autoren den Tatort besucht. Dabei handelt es sich um die weltberühmte Ausgrabungsstätte in Pforzen im Allgäu. Was die Schriftsteller da wohl ausgegraben haben? Unser Reporter Michael Scheyer hat sich auf Spurensuche begeben und liefert eine mögliche Antwort. Und: Genaueres erfahren Fans und Leser bei der Lektüre, denn vorab sei natürlich auch nicht gleich zu viel des Guten verraten.