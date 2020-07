Die dritte Veranstaltung der Reihe Allgäu-Konzerte, die Saxofonist Christian Segmehl auf die Beine gestellt hat, findet trotz Corona-Pandemie am Samstag, 12. September, um 20 Uhr in der Historischen Glashütte in Schmidsfelden statt. Auftreten werden der Schlagzeuger Johannes Fischer sowie Christian Segmehl selbst.

Wie es in der Veranstaltungsankündigung heißt, beweist Johannes Fischer mit Leichtigkeit, Spielfreude und Sensibilität, dass er zu Recht als „Zauberer unter den Schlagzeugern“ gilt. Mit souveräner Technik und seinem Gespür entführe er seine Zuhörer auf eine akustische Abenteuerreise. In seinem Programm versammelt Fischer eine Vielzahl unterschiedlicher Schlaginstrumente auf der Bühne. Dabei kommen nicht nur herkömmliche Instrumente wie Trommeln, Gongs oder Becken zum Einsatz, sondern auch Alltagsgegenstände wie Bratpfannen, dröhnende Autofelgen oder schnurrende Rasierapparate.

Wegen des Coronavirus gibt es ein Hygienekonzept. Deshalb ist unter anderem das Platzangebot begrenzt. Einlass zum Konzertabend ist um 19 Uhr, eine Konzerteinführung mit den Musikern findet um 19.15 Uhr statt. Nach der Veranstaltung besteht die Möglichkeit, mit den Künstlern und anderen Gästen ins Gespräch zu kommen.

Karten sind bei der Osiander-Buchhandlung in der Leutkircher Marktstraße, im Historischen Dorfgasthof Hirsch in Urlau, per E-Mail unter kartenvorverkauf@allgaeukonzerte.de oder telefonisch unter 0177 / 5893561 erhältlich.