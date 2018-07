„Auf dem Heimweg von der Disco verunglückt“, „Mit hoher Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen“ so lauten oft die Schlagzeilen nach Verkehrsunfällen an denen junge Fahrer in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen beteiligt sind. Ein gesteigertes Mobilitätsbedürfnis sowie ein verändertes Freizeitverhalten spielen dabei, gerade bei jungen Männern eine große Rolle. Mit 82 Schwerverletzten im Jahr 2017 ist die Entwicklung im Bereich des Polizeipräsidiums Reutlingen zwar leicht rückläufig, dennoch stellte diese Altersgruppe nach wie vor den Großteil der Beteiligten bei Unfällen mit gravierenden Folgen.

Das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Reutlingen veranstaltet daher am Donnerstag, 2. August, einen Aktionstag für junge Fahrer mit dem Thema „Alles im Griff!?“ Unter diesem Motto werden den Teilnehmern auf praktische Weise, unter anderem mit Simulatoren und Reaktionsgeräten, gezeigt, was ein Mensch leisten kann und wo seine Grenzen sind. Denn, wer seine persönlichen Fähigkeiten kennt, ist in der Lage, Gefahren zu erkennen und Unfälle zu vermeiden. Diese und weitere Themen möchte die Polizei anschaulich und praxisnah vermitteln.

Teilnehmen können alle interessierten Verkehrsteilnehmer. Die Veranstaltung ist kostenlos und findet bei jedem Wetter statt. Kurs 1: 2. August, von 9 bis 11 Uhr; Kurs 2: 2. August, von 13.30 bis 15.30 Uhr. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.