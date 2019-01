Alles ganz easy und entspannt – ein Roadtrip im Südwesten der USA

Gemütlich dösen die Seelöwendamen auf den von der Sonne aufgewärmten Felsen und lassen sich von den Massen an fotografierenden Touristen nicht aus der Ruhe bringen. Plötzlich aber richtet sich einer der massiven Körper auf. Die Seelöwin beginnt laut zu schimpfen, weil sich ein junges Menschenpärchen viel zu nahe an die Kolonie gewagt hat. Doch kaum haben sich die Zweibeiner wieder zurückgezogen, entspannt sich das Tier und gibt sich erneut seinem Mittagsschläfchen hin.

Diese Szene kann sinnbildlich für den entspannten kalifornischen Lebensstil stehen, den man überall an der Westküste der USA spürt. Sonne, Meer, Strand – tatsächlich findet sich nirgendwo im Golden State ein derart lockeres, offenes und tolerantes Lebensgefühl wie in San Diego. Schon die Beach Boys haben das in ihren Surfersongs beschrieben – und jeder, der durch den Geburtsort Kaliforniens flaniert oder an einem seiner herrlichen Strände liegt, spürt diese liberale Unbefangenheit

Abstecher in die Vergangenheit

1542 von Juan Rodríguez Cabrillo als San Miguel gegründet, wurde die Stelle 1602 von Sebastiàn Vizcaíno umbenannt in San Diego de Alcalà. Doch erst 1769 gründeten die Spanier dort ein Fort sowie die Mission San Diego de Alcalà. Heute kann man die historische Stätte in einem fünf Hektar großen geschützen State Park besuchen. Das nahe Mexiko, von US-Präsident Donald Trump gern weit weg gewünscht, lässt grüßen: Zahlreiche farbenfrohe mexikanische Geschäfte und Restaurants wie das bekannte Café Coyote mit seinen riesigen Margaritas lohnen eine Besuch in Oldtown genauso wie die mit den typischen luftgetrockneten, Adobe genannten, Lehmziegeln errichteten Häuser aus dieser Zeit. Ebenso eindrucksvoll sind die Gebäude im sogenannten Colonial Revival Style im bemerkenswerten Balboa Park. In dem größten Kulturpark der USA befinden sich fünf Theater, 17 Museen rund um Kunst, Wissenschaft, Technik und Geschichte, ein bildschöner botanischer Garten und der weltberühmte San Diego Zoo, der zu den besten Tiergärten der Welt zählt.

Seine hispanischen Wurzeln pflegt San Diego auch mit einer eigenen kulinarischen Identität namens Cali-Baja. Dahinter verstecken sich zahlreiche mexikanische Rezepte (darunter selbstverständlich Tacos und Enchillades), viel lokal angebautes Obst und Gemüse – vor allem Avocados, die es hier quasi zu jedem Gericht gibt – und natürlich fangfrischen Fisch und Krustentiere.

Doch die mit mehr als 1,4 Millionen Einwohnern zweitgrößte Stadt Kaliforniens besticht vor allem mit ihrer rund 110 Kilometer langen imposanten Küste und den traumhaften Sandstränden, wie Pacific Beach, Mission Beach oder La Jolla, an denen sich neben Wassersportler eben auch Seelöwen und Robben tummeln. Über 300 Sonnentage im Jahr sorgen zudem dafür, dass die Einwohner von San Diego ihre Freizeit quasi nur im Freien und am, im sowie auf dem Wasser verbringen – und das auch in den Herbst- und Wintermonaten.

Riesige Oase inmitten einer bizarren Wüstenlandschaft

Wem San Diego ein wenig zu kühl ist, der sollte einen Trip in die Hitze von Greater Palm Springs wagen. Gerade einmal zwei Autostunden entfernt, erwartet die Besucher nicht nur die skurrile Landschaft der Sonora-Wüste, sondern auch architektonische Highlights. Diese lassen sich nicht nur im Museum bewundern, sondern vor allem bei Spaziergängen und Autofahrten durch die neun Städte, die Greater Palm Springs bilden: Cathedral City, Rancho Mirage, Palm Desert, Desert Hot Springs, Indian Wells, La Quinta, Indio, Coachella und Palm Springs. Seit den 1920er-Jahren wurden nämlich mitten in der Wüste moderne Wohn- und Gewerbegebäude im Stil der Mid-Century-Modern-Architektur errichtet.

Etwas nostalgische Wehmut kommt auf, wenn man über die in den Boden eingelassenen Sterne auf den Boulevard flaniert, war doch Palm Springs in den 50er-Jahren ein beliebter Zufluchtsort für Hollywoodstars. Doch ist der Glanz der früheren Jahre scheint verblasst, an vielen Stellen gar verwittert. Mittlerweile erfreut sich die Region wieder neuer Beliebtheit als Erholungs- und Urlaubsort im Winter. Womöglich weil die Region dem Druck der Modernen nicht nachgegeben hat: Es finden sich immer noch keine Wolkenkratzer geschweige den riesige Einkaufszentren in Palm Springs. Vielleicht hat dazu auch das berühmt gewordenen Coachella-Musikfestivals im gleichnamigen Valley beigetragen. Inzwischen besuchen mehrere Hundertausende Fans, das jährlich stattfindende Coachella Valley Music and Arts Festival.

Oase an der San-Andreas-Spalte

Eingerahmt von der kalifornischen Wüste an drei Seiten geschützt von Gebirgszügen ist Greater Palm Springs mit seinen unzähligen – nomen est omen – Palmen eine immense Oase. Am nördlichen Ende verläuft die berüchtigte San-Andreas-Spalte, in deren Bereich sich im Laufe der Zeit die berühmten Thermalquellen gebildet haben. Einige Jeep-Exkursionen in diese trocken-heiße Region erklären einem nicht nur die besondere Geografie und Geologie der Verwerfung, man erfährt vor allem jede Menge über die Cahuilla-Indianer, deren Vorfahren diese Region besiedelt hatten. Noch heute besitzen sie ein Großteil des Landes, das sie verpachten, was sie zu einem der reichsten Stämme Amerikas macht.

Ein Blick auf Greater Palm Springs lohnt sich auch vom Mount San Jacinto aus. In nur 20 Minuten fährt man mit der Palm Springs Aerial Tramway, einer Seilbahn mit rotierenden Gondeln auf 2640 Meter hoch und hat einen unvergleichlichen Blick auf Tal und Gebirge.

Ungewöhnliche, gar unerwartete Panoramen bietet dagegen The Living Desert. Der Natur- und Tierpark will auf 485 Hektar das Wüstenleben mit Fauna und Flora in Nordamerika wie auch Afrika veranschaulichen. Daher wandern zur Verblüffung der Besucher Giraffen, Strauße und Kudus vor einer Bergkette in der Sonora-Wüste, gibt es Leoparden, Hyänen, Zebras, Geparden, aber auch Gazellen und Meerkatzen in nahezu freier Wildbahn zu sehen.

Auf der weiteren Fahrt ins Landesinnere passiert man den Joshua Tree National Park. Der bereits 1936 geschaffene Wüstenpark ist geprägt von den namensgebenden, markanten Yucca-Pflanzen, Kakteen, Kojoten und gewaltigen Granitformationen und gehört zu den Mustsees im Süden der Vereinigten Staaten.

Von der Sin City zur City of Entertainment

Das Kontrastprogramm dazu bietet Las Vegas. Wer das erste Mal auf dem Las Vegas Boulevard, dem berühmten „Strip“, steht, der kommt vor lauter Lichtern, Geräuschen und Menschen kaum aus dem Staunen heraus. Prachtvoll liegen die Hotels mit den klangvollen Namen an dem Boulevard: „Caesars Palace“, „Bellagio“, „Venetian“, „ Treasure Island“, „Luxor“, „Mandalay Bay“ und andere locken jedes Jahr 40 Millionen Touristen in die Stadt - und an die Spieltische.

Dabei will die Stadt sich von dem Image der Sin City (Stadt der Sünde) mit ihren Casinos, Nacktbars und illegaler Prostitution lösen. Vielmehr soll Las Vegas zu einer Stadt der Unterhaltung mit Events, Attraktionen und Shows werden. Dazu hat man sich einiges einfallen lassen, wie zum Beispiel das mit 167 Metern weltweit höchste Riesenrad „The High Roller“, das einen spektakulären Blick auf die Stadt ermöglicht.

Eigentlich Pflicht ist der Besuch des gewaltigen Hoover-Damms, der den Colorado River zum Lake Mead aufstaut. Tatsächlich verdankt die Stadt Las Vegas dem Bau der Talsperre ihr heutiges Dasein: Denn die Tausenden von Arbeitern vergnügen sich in ihrer Freizeit dort, da im eigens für sie und ihre Familien gebauten Boulder City Alkohol und Glücksspiel verboten waren.

Cocktail in der Teetasse

Mehr über die wechselvolle Geschichte der Sin City erfährt man im „Mob Museum“, das recht authentisch die Geschichte organisierten Kriminalität in den Vereinigten Staaten und deren Strafverfolgung erzählt. Und wer mag bekommt im Geheimzimmer in der Bar seinen Cocktail stilecht in einer Teetasse oder versteckt in einem Buch serviert.

Ein wenig Melancholie kommt beim Besuch des Neon-Museums auf, liegen hier doch die Leuchtreklamen der alten Kasinos, von denen viele heute nicht mehr existieren, wie zum Beispiel die des Stardust. Doch die Macher hauchen diesen mit einer reizenden Lichtershow am Ende der Führung noch einmal neues Leben ein.