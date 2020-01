Alles beim Alten am Ende und an der Spitze

Ehingen - Auch nach dem 22. Spieltag verharrt das Team Ehingen Urspring am Tabellenende der Zweiten Basketball-Bundesliga ProA. Daran hätte zwar auch ein Sieg im Baden-Württemberg-Derby bei den Karlsruhe Lions nichts geändert, doch hätten zwei Punkte mehr die Ausgangsposition verbessert. Durch die zweite Niederlage gegen die Karlsruher in dieser Saison wuchs der Rückstand von Ehingen Urspring auf die Lions auf sechs Punkte. Berücksichtigt man den verlorenen direkten Vergleich, müsste die Mannschaft von Trainer Domenik Reinboth nach aktuellem Stand vier Spiele mehr gewinnen als der Tabellen-14. Karlsruhe, um die Badener in der Tabelle zu überflügeln. Karlsruhe steckt aber trotz des 94:81 gegen Ehingen Urspring weiter im Abstiegskampf. Denn zum Tabellenvorletzten haben die Lions nur zwei Punkte Vorsprung.

Für Ehingen Urspring war die Niederlage bitter: Wie so oft in dieser ProA-Runde missriet der Start, 6:0 führte Karlsruhe, ehe Tim Hasbargen nach drei Minuten der erste Korberfolg der Gäste gelang. Die Lions gaben ihre Führung nie ab, bauten sie noch im ersten Viertel auf mehr als zehn Punkte aus und man hatte als Zuschauer in der Folge nie das Gefühl, als würde das Spiel anders enden als mit einem Karlsruher Sieg. Der Gastgeber traf besser (53 Prozent gegenüber 46 Prozent aus dem Feld) und ihm unterliefen deutlicher weniger Ballverluste (13 gegenüber 22) – daraus resultierte eine große Zahl an Steals (14/Ehingen Urspring: 7), die zumeist zu einfachen Abschlüssen und Korberfolgen führten. Dass das Team Ehingen Urspring besser bei den Rebounds war (35 zu 28), fiel nicht ins Gewicht und vermochte die 17. Niederlage im 21. Spiel nicht zu verhindern.

Zu Wochenbeginn war die Partie abgehakt, ging der Blick nach vorn. Ehingen Urspring hat nach dem Gastspiel in Karlsruhe eine weitere wichtige Partie gegen eine ebenfalls gefährdete Mannschaft vor sich. Am Sonntag kreuzen die Basketballer des FC Schalke 04 in der JVG-Halle auf. Schalke ist Tabellenvorletzter und damit ebenfalls auf einem Abstiegsplatz. Ehingen Urspring (1:9) und Schalke (2:8) weisen die schwächste Bilanz aller ProA-Mannschaften in den vergangenen zehn Spielen auf, für beide Vereine ist das kommende Kellerduell von großer Bedeutung. Stärker unter Zugzwang steht Ehingen Urspring, das das erste Duell im Herbst bei Schalke durch einen Buzzer Beater von Hasbargen mit 73:72 für sich entschied. Es war der bisher letzte Erfolg für Reinboths Team in dieser Runde, seither gab es nur Niederlagen.

Schalke gewann im Jahr 2020 bereits zwei Partien – jeweils zu Hause gegen Heidelberg (83:82) und gegen die Artland Dragons (62:46). Das Heimspiel zuletzt gegen Tübingen ging verloren (77:85). Die Tübinger gewannen das erste Viertel 29:16 und dem Rückstand lief Schalke bis zum Schluss erfolglos hinterher. Wegen Krankheit hatten die Schalker auf die Center Adam Touray und Björn Rohwer verzichten müssen und dadurch auch Nachteile am Brett – Tübingen holte deutlich mehr Rebounds (45:33). Seinen Einstand bei den Königsblauen gab der wenige Tage zuvor geholte US-Amerikaner Tucker Haymond, der sogar in der Starting Five stand und bei einer Gesamt-Spielzeit von mehr als 26 Minuten mit 13 Punkten, drei Assists und drei Rebounds einen guten Eindruck hinterließ. Tucker war in der vergangenen Spielzeit für Köln in der ProB am Ball und mit 22 Punkten pro Partie Topscorer der Rheinländer. Von dem 25-Jährigen, dessen Verpflichtung auf den Abgang des Briten Jordan Spencer folgte, erhofft sich Schalke Impulse im Abstiegskampf.

Phoenix Hagen dagegen scheint sich aus dem Abstiegskampf zu verabschieden. Die Hagener sind eines der derzeit formstärksten Teams (Bilanz in den zurückliegenden zehn Spielen: sieben Siege, drei Niederlagen) und setzten sich am Wochenende bei den Panthers Schwenningen durch. Dabei hatte Phoenix die komfortable Führung zur Pause (46:32) in der zweiten Halbzeit fast noch verspielt. Neun Siege und damit 18 Punkte hat Hagen nun, sechs mehr als Schalke auf dem ersten Abstiegsplatz.

Alles beim Alten ist an der Tabellenspitze der ProA. Die Niners aus Chemnitz ziehen einsam ihre Kreise und es fehlt nicht mehr viel, da ist der Spitzenreiter bereits für die Play-offs qualifiziert. Das Spiel der Niners in Heidelberg war aber lange hart umkämpft, 25:25 endete das erste Viertel, zur Pause führte Chemnitz 40:33. Heidelberg hielt mit, gewann das dritte Viertel knapp (24:22), hatte im letzten Abschnitt aber nicht mehr genug entgegenzusetzen, sodass sich der Tabellenführer deutlich absetzte und erneut mehr als 100 Punkte erzielte (102:85). Den längeren Atem hatten auch die Eisbären Bremerhaven im Verfolgerduell gegen Jena. Nach verlorenem ersten Viertel (23:32) lagen die Eisbären auch zur Halbzeit in Rückstand (45:53), 73:73 hieß es dann nach drei Vierteln. Den Schlussabschnitt entschied der Tabellenzweite Bremerhaven mit 35:18 für sich, siegte 108:91 und baute den Vorsprung auf den Tabellendritten Jena auf sechs Punkte aus. (aw)