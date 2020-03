„Alles auf Hoffnung“: Gil Ofarims vertontes Tagebuch

Es ist schon mehr als 20 Jahre her, dass Gil Ofarim zum Teenie-Star wurde. Sein Vater Abi Ofarim (1937-2018, „Cinderella-Rockefella“) feierte in den 1960er musikalische Erfolge. Sohn Gil gelang 1997 sein großer Durchbruch in einer Foto-Love-Story in der Bravo. Fortan stand er in einer Reihe mit den Backstreet Boys oder der Kelly Family.

23 Jahre später macht er nun ganz andere Musik als zu seinen Anfängen. Jetzt ist sein neues Album „Alles auf Hoffnung“ erschienen. Und auch wenn viele Musiker ihr jeweils aktuelles Album gerne als ihr persönlichstes beschreiben - bei Ofarim stimmt das in diesem Fall. Seine neue Platte ist so etwas wie ein vertontes Tagebuch.

„Geschrieben habe ich daran ein Jahr, gearbeitet daran mein ganzes Leben“, sagt Ofarim im Interview der Deutschen Presse-Agentur in München. „Das klingt jetzt so wahnsinnig philosophisch und jeder Künstler möchte natürlich den heißesten, besten, neuesten Scheiß verkaufen. Aber ich kann nur für mich sprechen und sagen: Ich bin einfach stolz, wirklich stolz.“

Zwölf Titel sind auf dem Album zu hören, darunter mit „Nach dir der Regen“ auch eine berührende Hommage an seinen berühmten Vater Abi Ofarim, der vor zwei Jahren starb. „Ich habe mir persönlich großen Druck gemacht, weil ich unbedingt einen Song für ihn schreiben wollte“, sagte der 37-Jährige im dpa-Interview. „Aber die Zeit war nicht reif. Und als wir dann in Münster das Album aufgenommen haben, habe ich mir vorgestellt, was mein Papa mir raten würde.“

Sein Vater sei immer laut und gut gelaunt gewesen. „Er war Lebemann, Rocker. Er hat Rockmusik geliebt und hätte wahrscheinlich gesagt: Jetzt ohne Scheiß? Wirklich so mit Trauer und Ballade? Geige und Klavier? Er hätte mir geraten, einfach alle Gefühle und auch alle Wut rauszulassen. Und das habe ich dann getan.“

Den Titelsong „Alles auf Hoffnung“ hat er seinen Kindern gewidmet, in „Ein Teil von mir“ setzt er sich mit der Erinnerung an eine verlorene Liebe auseinander.

Das Album sei für ihn eine Möglichkeit, Persönliches rauszulassen, ohne zu privat zu werden, sagte er. „Mein Privatleben ist das einzige, das ich habe, das nicht für die Öffentlichkeit bestimmt ist - trotz Facebook und Instagram. Private Situationen gehen niemanden etwas an. Trotzdem muss ich die Sachen verarbeiten und rauslassen. Ich habe aber in diesem Album nichts ausgeplaudert.“

