Alleinerziehende leiden besonders unter der Pandemie

Im Rahmen der Initiative „Soforthilfe für die Bürgergesellschaft“ hat die Bürgerstiftung Kreis Ravensburg bereits mehr als 130 000 Euro bedarfsgerecht im Landkreis Ravensburg für in Not geratene Menschen, gemeinwohlorientierte Projekte und die Kunst- und Kulturszene ausgeschüttet, so eine Pressemitteilung des Stiftungsbüros. Ein Schwerpunkt der Corona-Soforthilfe sei die Unterstützung für Kinder, Jugend und Familie. Dem Jugendamt Ravensburg wurden daher knapp 7000 Euro zur Familienförderung – insbesondere zur direkten Unterstützung Alleinerziehender – zur Verfügung gestellt.

In Kooperation mit dem Jugendamt Ravensburg wurden stark belastete Familien im Landkreis gezielt mit Gutscheinen für Lebensmittel, Drogerieartikel, Spielsachen oder ähnlichem unterstützt. Dafür habe die Bürgerstiftung Soforthilfemittel zur Verfügung gestellt, die bedarfsgerecht an vom Jugendamt begleitete Familien vergeben wurden, heißt es weiter. So konnten die Sozialarbeiter schnell und unbürokratisch Hilfen gewähren, um den Eltern eine Unterstützung zur Entlastung in der durch die Folgen der Pandemie angespannten Situation zu geben. In den meisten Familien liegen schwierige finanzielle Verhältnisse vor, die sich verschärften, wenn die gesamte Familie den ganzen Tag Zuhause ist.

Großes Spannungspotenzial in den Familien

In vielen Fällen gehe es lediglich darum, den „Hausfrieden“ in einer angespannten Lage aufrechtzuerhalten, so der Pressebericht. Die oft räumliche Enge und begrenzten finanziellen Mittel böten großes Spannungspotenzial in den Familien. Das Homeschooling stelle eine weitere Herausforderung dar. In Zeiten von Corona ist es für ambulante Fachkräfte schwieriger geworden, die betreuten Familien zu erreichen, denn Hausbesuche können nur bei besonderem Betreuungsbedarf stattfinden.

Neben der Hilfe für wichtige alltägliche Besorgungen können auch kleinere Beträge und Freuden im herausfordernden Corona-Alltag entlasten, wie anhand einiger Beispiele deutlich wird: Eine alleinerziehende Mutter aus Ravensburg mit acht Kindern musste deutlich höhere Kosten für Lebensmittel durch den Wegfall der Betreuung in Kita und Schule schultern und erhielt daher 200 Euro für den Einkauf von Lebensmitteln. Für einen Vater aus Bergatreute stellte die Aufnahme des Sohnes bei sich in der Wohnung eine ungeplante finanzielle Belastung dar. Um die Teilhabe am Homeschooling zu gewährleisten, wurde ein Toner für den Drucker der Familie gekauft. Eine in Leutkirch lebende Patchworkfamilie mit drei Kindern wurden mit Spielsachen für Draußen ausgestattet. Für eine Mutter aus Ravensburg wurde ein gebrauchtes Fahrrad angeschafft, das sie dringend benötigte, um zur Arbeit zu fahren, insbesondere durch die enge zeitliche Taktung während der Phase, in der ihre Tochter nicht mehr zur Schule gehen kann.

Konkrete Hilfe

Viele alleinerziehende Eltern und Patchworkfamilien, die vom Jugendamt begleitet werden, seien besonders hart von den Folgen der Pandemie betroffen, so das Presseschreiben. „Alleinerziehende und deren Kinder gehören, unabhängig der gegenwärtigen Pandemie, zu einer der am häufigsten von Armut betroffenen und/oder bedrohten Bevölkerungsgruppen. Wie in vielen anderen Bereichen auch wirkt die Pandemie hier wie ein Verstärker“, wird Jessica Kohlbauer vom Jugendamt Ravensburg darin zitiert. In den meisten Fällen erfolgte die Unterstützung dieser Zielgruppe allerdings in Form von Gutscheinen für den Lebensmittelhandel, um so eine schnelle finanzielle Entlastung zu ermöglichen.