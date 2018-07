Hamburg (dpa) - Der Vater saust mit zwei werdenden Müttern den Krankenhausflur hinunter. Dahinter dröhnt Wagners Walkürenritt. Die Schwestern weichen beiseite: „Vorsicht! Ein Spätgebärender.“

Solche Filmszenen mag Schauspieler Hannes Jaenicke, „wo man sich so schön zum Idioten machen kann.“ Überhaupt mag er Komödien: „Am liebsten würde ich nur Komödien drehen.“ Aber, ein Seufzer: „Es gibt kaum gute Drehbücher.“ Hier, von Caroline Hecht, lag eines vor, nun schon zum dritten Mal. Nach „Allein unter Töchtern“ und „Allein unter Lehrern“ ist Jaenicke dieses Mal „Allein unter Müttern“. Sat.1 sendet den Film an diesem Dienstag (20.15 Uhr), Regie führt wieder der aus Südafrika stammende Oliver Schmitz. Jaenicke: „Oliver hat den genau richtigen, angelsächsisch trockenen Humor dafür.“

Das Muster ist nun schon vertraut: Ex-Bundeswehroffizier Harald Westphal mit Kampfeinsatz-Erfahrungen in Kosovo und Afghanistan findet sich als allein erziehender Vater von gleich drei Töchtern wieder. Er versucht der Aufgabe mit militärischer Härte und Kasernenhof-Disziplin beizukommen und, klar, scheitert kläglich. Berufswechsel in Teil II: Aus dem Schleifer wird ein ganz erträglicher Pädagoge. Der muss sich nun in Folge III gleich doppelt bewähren.

Denn Töchterchen Marla (Nina Gummich) ist schwanger. Von Isko, einem Rockmusiker aus Finnland (Neuentdeckung und frisch von der Schauspielschule: Johann David Talinski). Und sie will das Kind bekommen. Auch der Jung-Vater ist begeistert. Der Alt-Vater ist es nicht. Und fällt vollends aus allen Wolken, als sich nun auch noch Freundin Sabine (Dana Golombek) schwanger meldet. Er wird also Vater und Großvater zugleich werden. Das ist zu viel - und ein idealer Ausgangspunkt für allerlei komödiantische Verwicklungen.

„Kaum eine andere meiner Rollen mag ich so gern“, sagt Jaenicke, der demnächst auch im RTL-Zweiteiler „Hindenburg“ einen komödiantischen Auftritt als Kleinkünstler hinlegt. Als Harald darf er denn gleich auch das ihm oft angeklebte Macho-Image leise parodieren. Da kippt denn der harte Mann bei einer Geburt prompt in Ohnmacht. Ob ihm das selber passieren würde, weiß Nicht-Vater Jaenicke nicht: „Aber ein australischer Freund von mir, Rugby- Spieler, ganz tougher Typ, lag am Boden. Wir Männer sind eben sehr empfindsam.“

Am Ende dann - wie anders? - ist alles gut. Aber nicht so gut, dass es mit der Reihe nicht weitergehen könnte. Schon schreibt Carolin Hecht am Buch: Die Familie muss ihr Haus verlassen. Sie zieht um in einen Berliner Problem-Bezirk voller Immigranten. Jaenicke lacht: „Das wird unsere Antwort auf Sarrazin.“ Ex-Bundesbankvorstand Thilo Sarrazin hatte jüngst mit einem Buch mit etlichen provokanten sozialpolitischen Thesen zur Ausländerintegration von sich reden gemacht.

2012 soll der nächste Film in der Reihe gedreht werden. Etwas anderes wird hingegen nicht fortgesetzt: Jaenickes Doku-Reihe im ZDF über den Artenschutz. Nach beachtlichen und viel beachteten Filmen über Orang Utans, Haie und Gorillas wird ein von Jaenicke geplanter vierter Film über Delfine nicht umgesetzt. Jaenicke enttäuscht: „Da werde ich denn wohl auf die Suche nach einem anderen Sender gehen müssen.“