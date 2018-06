Alle Verkehrsteilnehmer träumen von einer grünen Welle

Den Traum von der grünen Welle träumen alle Verkehrsteilnehmer. Autofahrer wollen auf dem Weg in die Innenstadt morgens nicht von Fußgängern ausgebremst werden. In der Mittagspause haben die Ampeln rund um die Innenstadt selbstverständlich für Fußgänger auf grün zu stehen. Am Feierabend dann heißt es Vorfahrt für den Sport: Wer will auf dem Rennrad oder dem Mountainbike schon an roten Ampeln warten? Also pochen nicht nur Autofahrer, sondern auch Fußgänger, Dreirad-, Rennrad-, Bus- und E- Bikefahrer auf ihre grüne Welle. „Zur Wirklichkeit im Straßenverkehr gehören aber nun auch mal die Gelb- und Rotphasen der Ampeln.“ Herbert Gail, seit über 30 Jahren Verkehrsingenieur im Aalener Tiefbauamt, weiß, wovon er spricht. Er ist Hüter von mehr als 50 Lichtsignalanlagen, wie es in der Fachsprache heißt. Über den Verkehrsrechner beobachtet er an seinem Arbeitsplatz den Verkehrsfluss an ampelgesteuerten Kreuzungen und Einmündungen im Stadtgebiet und sorgt für den optimalen Verkehrsfluss auf den Aalener Straßen. Recht machen kann er es nicht jedem Verkehrsteilnehmer. Denn seit es Ampeln gibt, wird die Diskussion auch in Aalen darüber geführt.

„Die erste Ampel in Aalen wurde bereits in den 60er Jahren in der Bahnhofstraße installiert“, erinnert Gail. 20 Jahre später waren es in der Gesamtstadt bereits 50 Ampeln. Nicht in den Zuständigkeitsbereich des Aalener Tiefbauamts gehören die Ampeln an der B 29 beim Bauhaus und beim Kellerhaus.

1987 wurde die desolate Relaiszentrale im Aalener Rathaus durch den damals modernsten Verkehrsrechner (VSR) Deutschlands ersetzt. Gleichzeitig wurden alle Ampeln ausgetauscht und mit energiesparenden Lampen bestückt. Mitte der 90er Jahre bekam dann der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) Vorfahrt in Aalen. Der Gemeinderat stimmte dem Verkehrsentwicklungsplan zu. Dieser baute die Verkehrsplanung und Steuerung auf sogenannten Push & Pull- Szenarien auf. Das bedeutete, dass der Umweltverbund aus ÖPNV, Radfahrern und Fußgängern Vorrang gegenüber dem motorisierten Individualverkehr erhielt. Die Busse melden sich über Induktionsschleifen an den Ampeln an und nach Überfahren des Haltebalkens wieder ab, wobei die Vorrechte an einzelnen Ampeln unterschiedlich geregelt sind.

Zurzeit sind 34 Ampeln an den zentralen Verkehrsrechner im Rathaus über das stadteigene Steuerkabelnetz angeschlossen. 22 Fußgängerampeln abseits des Steuerkabelnetzes und in den Stadtbezirken werden autonom betrieben. Dort fordert der Fußgänger Grün an, die Ampel schaltet für den Kfz-Verkehr rasch auf Rot. Damit sich kein Stau bildet, müssen nachfolgende Fußgänger bis zu 80 Sekunden auf ihre Grünphase warten.

Planerisch gibt es grüne Wellen in der Stuttgarter Straße, Bahnhofstraße und Friedrichstraße. Diese werden allerdings durch Bus-, Rad- oder Fußgängeranforderungen unterbrochen. Auch bei zu starker Verkehrsbelastung oder falscher Fahrgeschwindigkeit wird die grüne Welle gebrochen. Mithilfe der 400 Induktionsschleifen-Detektoren, die für die verkehrsabhängige Steuerung an den 34 Lichtsignalanlagen vorgesehen sind, wird rund um die Uhr die Verkehrsbelastung gemessen und an den Verkehrsrechner übermittelt. Dort werden diese Werte verarbeitet und gespeichert.