Alle tauschen Pokémon-Sammelkarten

Ravensburg - In vielen Schulen werden sie getauscht, weil viele Kinder sie mögen. Die Pokémon-Karten. Pokémon-Sammelkarten sind ein sehr beliebtes Spiel, bei dem das bessere Pokémon gewinnt. In dem Spiel gibt es zwischen den sehr häufigen Karten auch die seltenen und beliebten V, VMAX, VSTAR, V-union, GX und die EX Karten. Es werden immer wieder Erweiterungen des Spieles produziert, bei denen dann noch mehr Karten hinzukommen. Außerdem gibt es Ligen, bei denen Spieler gegen andere Spieler spielen können. Auch online kann man spielen, indem man den Code auf der Codekarte auf Pokemon.de/Einloesen eingibt. Es gibt auch Spezialkollektionen, bei denen man einen sehr besonderen Pokémon bekommt.

Doch warum ist das Spiel so beliebt? Viele Spieler wollen es schaffen, jede Pokémon-Karte zu bekommen. Man braucht Basis/V-Pokémon, um sie zu den Phase1/VMAX/VSTAR zu entwickeln. Die Phase-1- können sich zu Phase-2- Pokemon entwickeln. Dazu braucht man 3 Energien, die dem elementaren Typ des Pokémons entsprechen. Für einen Angriff braucht man die angegebene Anzahl und den angegebenen Energietyp.

Da das Tauschen während der Schulzeit in vielen Schulen nicht erlaubt ist, wurde in manchen Schulen ein Tauschsystem eingeführt bei dem die Schüler nach der Schulzeit unter Aufsicht der Lehrer tauschen dürfen. Alles was man für den Anfang braucht, ist in einer Top-Trainerbox vorhanden. Es gibt verschiedene Karten-Serien. Die beiden neusten sind Astralglanz und Pokémon Go (nicht das Computerspiel Pokémon Go). Pokemon gibt es auch als Serie und Filme. Es gibt sie aber auch als Computerspiele, Minecraft Mods und Maps. Und vieles mehr.