Alle Reden der Spaichinger Bergsitzung

Hier können Sie alle Reden von der Bergsitzung des Spaichinger Gemeinderates in voller Länge lesen:

Heinrich Staudenmayer, Freie Wähler:

„Sehr geehrter Herr Bgm. Hugger,

sehr geehrte Damen und Herren Amtsleiter,

werte Bürgerinnen und - so viel Zeit muss sein - Bürger der Stadt Spaichingen,

liebe Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat,

Einen besonderen Gruß gilt es auch an die Claretiner vom Dreifaltigkeitsberg zu richten, bei denen wir heute zu Gast sein dürfen. Lassen Sie uns kurz innehalten und den Patres Alois Dumler und Hugo Beck gedenken, die leider im letzten Jahr verstorben sind.

Meine Damen und Herren,

Corona beeinflusst immer noch und mehr denn je das gesellschaftliche, wirtschaftliche und kulturelle Leben der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.

Auch wir Gemeinderäte sind heute davon betroffen, da wir Fraktionsvorsitzenden gebeten und angehalten wurden, auf langatmige Reden zu verzichten und nur kurze Grußworte an Sie zu richten.

An dieser Stelle ist dennoch ein besonderer Dank an die Verwaltung und die Bediensteten der Stadt Spaichingen zu richten. Die Bewältigung der Pandemie und deren Dauer waren so nicht vorhersehbar und dennoch haben Sie die zusätzlichen Aufgaben, oft auch mit angespanntem Personalbestand, meisterhaft bewältigt. Vielen Dank!

Die FREIEN WÄHLER in Spaichingen haben trotz allem Grund einige Punkte zu erwähnen, welche auf Antrag oder mit tatkräftiger Unterstützung der FREIEN WÄHLER 2021 umgesetzt wurden.

Hier ist an erster Stelle die Inbetriebnahme des Lehrschwimmbeckens an der Schillerschule zu nennen. Wir hoffen, dass eine offizielle Einweihung noch nachgeholt wird.

Auf Antrag der FREIEN WÄHLER wurde einer Jugendinitiative das FK-Heim zur Selbstverwaltung überlassen- eine Erfolgsgeschichte, wie sich bald zeigte.

Außerdem haben sich die FREIEN WÄHLER mit viel Vorarbeit für die Einrichtung von Inklusionsgruppen am neuen Kindergarten Regenbogen stark gemacht. Auch dieses Engagement wurde von Erfolg gekrönt. Ebenso wie unsere jährlichen Anträge zur Biotopvernetzung, welche nun endlich umgesetzt werden.

Leider fanden diese Themen keinen Niederschlag in unserer Presse.

„Ned goschad isch globat gnuag“: nach diesem Motto verzichten wir FREIEN WÄHLER auf Schmeicheleien und devote Lobgesänge auf unsere Verwaltung. Das dürfen und werden sicher noch andere Fraktionen ausgiebig tun. Dennoch ist auch Kritik in einigen Punkten angezeigt:

So ist für einige Räte die Aussicht auf Freibier im neuen Biergarten so wichtig, dass es ihnen egal ist, wenn öffentliche Gelder für private Außengastronomie, Lounges und Hängematten ausgegeben werden sollen und ausgerechnet die Bäume irrtümlich gefällt wurden, die den Parkplätzen und Terrassen im Wege standen.

„Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul“ ist ein Sprichwort, dass man besser nicht berücksichtigt hätte, wenn man an die Umsetzung des „Künstlerdorfes“ hinter dem Friedhof denkt.

Die Kosten für diese nunmehr Großbaustelle galoppieren förmlich davon und es ist jedem Bürger, jedem Gemeinderat und auch jedem Redakteur (*Innen) dringend anzuraten sich selbst mal ein Bild von den Ausmaßen der Baustelle und der Kosten zu machen.

Damit leite ich nun zum eigentlichen Zweck des heutigen Abends über:

ein scheinbar mühsam gezimmerter Haushalt, der keinen Spielraum für Fraktionsanträge lässt. So wurde er in der ersten Lesung vorgestellt und sollte möglichst ohne große Diskussion verabschiedet werden. Dass die Fraktionen diesem Weg nicht folgen wollten, löste Unverständnis aus und das böse S-Wort machte die Runde in den Fluren der Verwaltung.

Doch ein nun gut vorbereiteter Gemeinderat machte in der nachfolgenden Sitzung nach kurzer Beratung den Weg frei für die Verabschiedung des Haushaltes 2022, den Ihnen Herr Kämmerer Leute nachfolgend noch vorstellen wird.

Die FREIEN WÄHLER werden der vorliegenden Haushaltssatzung zustimmen.

Für das neue Jahr wünschen sich die FREIEN WÄHLER mehr Transparenz und mehr Informationen für den gesamten Gemeinderat und dass wir diese auch vor der Presse erhalten. Auch die bessere Einbindung der Ausschüsse in Vorberatungen wichtiger Themen ist uns ein wichtiges Anliegen für 2022! Wir werden dafür die nötigen Anträge stellen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für die Fraktion der FREIEN WÄHLER, Heinrich Staudenmayer.“

Harald Niemann, Pro Spaichingen:

„Sehr geehrter Herr Pater Superior Schmid,

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Gemeinderäte,

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, lieber Rathausmitarbeiter,

als Erstes darf ich Ihnen allen die besten Glückwünsche unserer Fraktion Pro Spaichingen mit viel Gesundheit, Glück und Erfolg für das Jahr 2022 übermitteln.

Lassen Sie mich zunächst ein paar Worte über den Haushalt 2022 verlieren. Spaichingen ist in der glücklichen Lage, auch den neuen, 6-gruppigen Kindergarten ohne Kreditaufnahme finanzieren zu können. Aber die Stadt wird in den kommenden Jahren eine schwere Bürde an den laufenden Kosten des Kindergartens inklusive Personal- und Betriebskosten, sowie Abschreibungen in Höhe von ca. 1,5 Mio. € jährlich zu tragen haben.

Es wird auch für Spaichingen immer schwieriger werden, den Haushalt ausgeglichen, und somit genehmigungsfähig gestalten zu können. Deshalb müssen wir in den Fraktionen künftig umdenken, und mit eigenen, fraktionsbezogenen Wünschen an die Stadt zurückhaltender sein als in der Vergangenheit.

So wie in diesem Jahr, in welchem nur ca. 30 % der Fraktionsanträge auch tatsächlich den Weg in den Haushalt gefunden haben. Durch diese Haushaltsdisziplin konnten wir letztendlich wieder einen genehmigungsfähigen Haushalt planen.

Der Verwaltung bleiben mit diesem Haushalt noch genügend Stellschrauben, um auch bei einem Einbruch der Gewerbesteuer, welchen wir angesichts der hohen Inflation, und vor allem angesichts der in immer mehr Branchen um sich greifenden Lieferengpässe durchaus für eine mögliche Option halten, eine Kreditaufnahme vermeiden zu können. Angesichts dieser Planung können wir dem Haushalt 2022 vollumfänglich zustimmen.

Für die Fertigstellung des Haushaltsplans und die vielen, vielen Stunden, die Herr Kämmerer Leute und sein Team in dieses Werk hineingesteckt hat, zollen wir ihm und seinem Team ein besonderes Lob.

Kommunalpolitisch gesehen war das Jahr 2021 für den Gemeinderat sehr anstrengend. Neben durchschnittlich 2 Gemeinderatssitzungen pro Monat wurde nun auch noch ein Akteneinsichtsausschuss gegründet, dessen Ergebnisse uns sicherlich auch noch in diesem Jahr beschäftigen werden.

Bei der Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen gab es aus unserer Sicht ein ständiges auf und ab. Es gab durchaus einige Sitzungen, welche überaus harmonisch verlaufen sind. So, wie man es sich eigentlich das ganze Jahr über vorstellen könnte. Dann aber gab es auch wieder Sitzungen, welche völlig aus dem Ruder gelaufen sind mit, wie sich dann auch herausstellte, gänzlich unberechtigten Vorwürfen an die Arbeitsweise der Verwaltung und des Vorsitzenden. Vorwürfe, die wir letztendlich nur dem perfiden Ansinnen zuordnen können, den Bürgermeister und seine Verwaltung permanent schwächen und schädigen zu wollen, ganz nach dem Motto „irgendetwas bleibt immer hängen“ und „früher war auch nicht alles schlechter“.

Herr Staudenmayer hat wohl auch nach acht Jahren noch immer nicht begriffen, dass es in Spaichingen eine neue Fraktion namens „Pro Spaichingen“ gibt, welche genauso wie alle anderen Gemeinderäte in E-Mails mit angeschrieben werden sollte. Unsere Fraktion von E-Mails des Herrn Staudenmayer prinzipiell und konsequent auszuschließen, erachten wir als äußerst kindisch und peinlich.

Wir fühlen uns in der Pflicht, diese Kollegen aufzurufen, ihre taktischen Geplänkel im Jahr 2022 nun endlich zu beenden und mitzuhelfen, dass die Stadt ihre großen Ziele, für die sie in den nächsten Jahren ihre gesamte Kraft brauchen wird, auch zum Gemeinwohl von Spaichingen umsetzen kann. Weitere Bremsen wie den Akteneinsichtsausschuss oder ständige „Nebenkriegsschauplätze“ können wir in der jetzigen Situation nicht mehr brauchen.

In 2022 gilt es zunächst einmal, alles daran zu setzen, dass die Wohn-Container nun endlich bis zum Ende des I. Quartals stehen, und die Bewohner aus der inzwischen mehr als prekären Wohnungssituation in der Hauptstraße 174 herauskommen. Anschließend gilt es, den Kindergarten pünktlich zum Schuljahresanfang 2022 fertig zu stellen. Bei beiden Vorhaben sind wir zum Glück auf einem guten zeitlichen Weg.

Neben diesen beiden Hauptzielen muss, nach der günstigen Förderzusage von mehr als 2 Mio. € durch das Regierungspräsidium, nun auch der Breitbandausbau in den Gewerbegebieten, sowie den sog. „weißen Flecken“ vorangetrieben werden. Und wir freuen uns sehr auf den neuen Bürgergarten, der im Herzen von Spaichingen entstehen soll. Den Bauherren des Hotelprojekts „Galerie“ wünschen wir für den Umbau der Gebäude Hauptstraße 91 und 93 ein gutes und vor allem möglichst reibungsloses Gelingen, und hoffen auf einen baldigen Start.

Noch in der Planung sind längerfristige Ziele, die im Jahr 2021 entstanden sind. So zum Beispiel die Stadtentwicklung „Spaichingen 2030“, für welches die Fa. Planstatt Senner gerade dabei ist, eine erste Planung, und ein Gesamtkonzept zu schaffen. Oder die Weiterentwicklung des Häuserblocks Hauptstraße 112 bis 118, deren Eigentümer die Stadt nun werden konnte. Und es gibt in der Stadt noch weitere größere Objekte, deren Erwerb und Weiterentwicklung die Stadt in Erwägung zieht.

Wir freuen uns sehr, dass es die Stadt geschafft hat, trotz des Wegfalls des früheren Bürgermeisters, der Stadtbaumeisterin, und der Elternzeit der Hauptamtsleiterin – dies alles innerhalb von 3 Monaten – voll betriebsbereit zu bleiben. Heute können wir klar konstatieren, dass die Verwaltung sogar noch deutlich schlagkräftiger geworden ist.

Mit einem neuen Bürgermeister Markus Hugger, der die richtigen Personalentscheidungen getroffen hat, dem es gelungen ist, die Stadtentwicklung Hauptstraße 91 bis 95 nahezu ohne Kosten für Spaichingen umzusetzen, dem wir den Neubau des Kindergartens am jetzigen Standort, und auch die Gewinnung des Pflegehotels, welches am Gesundheitszentrum entstehen wird, zuordnen.

Mit einem Stadtbaumeister Benedikt Schmid, der sich innerhalb kürzester Zeit in seine erste Stelle nach seinem Studium zur vollsten Zufriedenheit eingearbeitet hat, der als Spaichinger die Probleme in der Stadt kennt, und der weiß, wie er damit umzugehen hat.

Und mit einer inzwischen wieder zurück gekehrten Hauptamtsleiterin, welche während ihrer Elternzeit ganz hervorragend von 2 Kolleginnen vertreten wurde, die diesen Job zuvor noch nie gemachten hatten. Dieser nahezu perfekten Arbeit von Frau Drechsel und Frau Menssen gebührt seitens des Gemeinderats höchstes Lob und Anerkennung. Wir freuen uns wirklich sehr, dass die Verwaltung derzeit eine solch starke Truppe, welche auch intern sehr gut funktioniert, hat.

Und wir freuen uns auch, dass das Rathausteam nun auch nach außen so überaus offen auftritt. Vorbei sind die Zeiten des „Maulkorb-Erlasses“, des eingeschüchterten, verschwiegenen Personals, welches kein falsches Wort nach außen dringen lassen durfte. Heute kann jeder Bürger und jeder Gemeinderat sich direkt beim zuständigen Fachbereichsleiter oder Sachbearbeiter erkundigen, und erhält umgehend Auskunft. Dieses neu gewonnene Selbstbewusstsein verkörpern die Rathausmitarbeiter dann auch in ihrem Auftreten nach außen.

Was natürlich nicht heißt, dass die Verwaltung keine Fehler mehr macht - siehe die Abholzungs-Aktion im neuen Bürgergarten. Aber sie darf diese Fehler machen. Es wird nicht wie früher der Anschein erweckt, dass keine Fehler passieren dürfen, und diese vertuscht werden müssen. Nein, da ist uns die jetzige Umgangsweise, dass der zuständige Mitarbeiter in aller Öffentlichkeit vor dem versammelten Gemeinderat sein Verschulden eigesteht und Besserung gelobt, doch tausendmal lieber.

Am krassesten vor Augen geführt wird der Unterschied gegenüber der alten Führung jedoch in der wiedergewonnenen Zusammenarbeit mit den VG-Gemeinden und den Bürgermeistern. So laufen derzeit Überlegungen mit der Nachbargemeinde Balgheim, ein gemeinsames, interkommunales Gewerbegebiet zu entwickeln. Auf diese Weise könnten die in Spaichingen knapp werdenden Gewerbeflächen in Zukunft dann in Balgheim entstehen, und beide Gemeinden hätten ihren Anteil an den hieraus erzielten Gewerbesteuereinnahmen. Wäre so etwas noch vor 2 Jahren auch nur im Ansatz denkbar gewesen? Sicherlich nicht.

Oder ein weiteres Beispiel: Die Gemeinde Böttingen ist schon seit einigen Jahren eine sogenannte ELR-Schwerpunktgemeinde. Andere VG-Gemeinden wären dies ebenfalls sehr gerne, denn so besteht sowohl für die Bürger, als auch für die Gemeinden die Möglichkeit, an staatliche Fördermittel zu kommen. Da aber nicht beliebig viele Gemeinden ELR-Schwerpunktgemeinde werden können, wurde der Vorschlag des Regierungspräsidiums Freiburgs sofort aufgegriffen und vorangetrieben, mit der gesamte Verwaltungsgemeinschaft sich um eine sogenannte ELR-Schwerpunktregion zu bewerben. Und tatsächlich kam der Förderbescheid vom Ministerium für den ländlichen Raum, so dass nun sämtliche VG-Gemeinden – inklusive Spaichingen – an lukrative Fördertöpfe z.B. zur Entwicklung der Innenstadt, oder für gemeinsame Projekte, wie z.B. den Aufbau eines Tourismuskonzepts, kommen. Wäre ein solcher Antrag für die gesamte VG noch vor 2 Jahren denkbar gewesen? Sicherlich nicht.

All dies stimmt uns zuversichtlich, dass Spaichingen nun unter Herrn Bürgermeister Markus Hugger auf dem richtigen Weg ist, um sich in den nächsten zunächst 6 Jahre, auch weiterhin bestens zu entwickeln. Wir haben inzwischen genügend Vertrauen in die Arbeit von Herrn Bürgermeister Hugger und seinem Team geschöpft, um dies mit Fug und Recht behaupten zu können. Und dies freut uns natürlich auch für Pro Spaichingen, denn es zeigt, dass die Gründung unserer Bürgergemeinschaft mit dem Ziel, eine Kehrtwende in der Kommunalpolitik von Spaichingen herbeizuführen, richtig und wichtig war, und dass wir den Erfolg dieser Politik noch viele weitere Jahre genießen können.

Auch wenn wir nicht immer zu 100 % mit den Vorschlägen der Verwaltung mitgehen können – siehe die abgelehnte Erhöhung der Kindergartenbeiträge, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Hauptstraße in Spaichingen, oder die Pläne zur neuen Nutzung des Grundstücks der ehemaligen WLZ. Insgesamt stimmt jedoch die Richtung, und wir fühlen uns sehr wohl mit der aktuellen Stadt-verwaltung. Dieses Lob können wir, nach dem, was an uns bislang herangetragen wurde - auch für viele tausend weitere Spaichinger Bürger bestätigen.

Für das Jahr 2022 wünschen wir uns, neben der vielen angesprochenen Arbeit, dass es wieder mehr Begegnungen unter den Spaichinger Bürgern geben wird, so wie dies z.B. im letzten Jahr bei der langen Einkaufsnacht, oder beim 50er-Fest angeklungen ist. Hierzu kann das hoffentlich im Jahr 2022 stattfindende Stadtfest ausgiebig Gelegenheit bieten. In diesem Sinne wünschen wir Spaichingen, dass es politisch so weiterläuft, und es gesellschaftlich besser wird, als dies in den beiden vergangenen Jahren möglich war.

Herzlichen Dank für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit.“

Uli Braun, CDU:

„Liebe Patres vom Berg,

Herr Vorsitzender, lieber Herr Bürgermeister,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

liebe Mitarbeiter der Verwaltung,

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

liebes Team vom Heuberger-Bote, liebe Frau Braungart!

Im Namen der CDU-Fraktion darf ich Ihnen, auch heute noch, am 17. Januar zunächst alles Gute in diesem neuen Jahr wünschen, viel Glück, und ich sage es extra, vor allem aber Gesundheit und Gottes Segen.

Wir freuen uns, dass wir in diesem Jahr wieder hier oben auf dem Dreifaltigkeitsberg im Saal miteinander tagen können, trotz aller Schwierigkeiten, die jeden von uns im Moment beschäftigen.

Meine Damen und Herren,lassen Sie mich noch unser Bedauern und unser Mitgefühl für den verstorbenen Pater Hugo Beck und für Pater Alois Dumler ausdrücken. Wir haben beide bei vielen Momenten als treue Seelen und als wertvolle Botschafter des Glaubens unseres Berges, der Claretiner-Gemeinschaft erleben dürfen und wir waren traurig über die Nachricht des Todes. Wir sind aber auch dankbar, dass wir beide kennenlernen durften und werden beide Patres stets in unserem ehrenden Andenken bewahren!

Das Jahr 2021 war kein Jahr wie jedes andere, aber, welches ist das schon!

Was haben wir im Jahr 2021 geplant, was haben alle Institutionen, Vereine, der Gemeinderat zusammen mit der Stadtverwaltung geplant, zugegeben mit Hoffnung nach einem schwierigen Jahr 2020 - was wurde verworfen? - ein Jahr, das wir nicht noch einmal so erleben möchten, dennoch müssen wir uns insgeheim in gewisser Weise wieder darauf einstellen.

Im Jahr 2021 hat der Gemeinderat zahlreiche Entscheidungen getroffen, wieder haben wir viele Sachverhalte aufgegriffen und miteinander beraten, viele Entscheidungen haben wir getroffen!

Wir müssen mit viel Optimismus ins neue Jahr 2022 gehen. Mit den Grundsatzentscheidungen, mit zwei sehr guten Klausurtagungen, die wir als Gemeinderat im Jahr 2021 miteinander zusammen gestalten durften, mit Entscheidungen für die Zukunft werden wir die Themen, die 2022 anstehen, mit Sicherheit gut bewältigen.

Ich denke da an das Umfeld des Gesundheitscampus, den wir mit unseren getroffenen Entscheidungen in eine erfolgreiche Zukunft führen können. Der Kindergarten Regenbogen, eine große Investition, wird mehr als mit Sicherheit seinen Zweck erfüllen und uns auch Freude bescheren, wenn die Eröffnung anstehen wird und Leben einzieht!

Dennoch müssen wir mit Augenmaß auch auf die weitere Entwicklung schauen. Der eine "Kindi" ist im Bau, der nächste sollte eigentlich schon in Planung sein laut den aktuellen Zahlen! Hier sind wir in den kommenden drei bis vier Jahren sicherlich wieder gefordert! Und wenn Sie mich fragen, ich könnte mir den nächsten Kindergarten sehr gerne im Bereich von Hochsteig-Tal vorstellen!

Aber der Gesundheitscampus wird nicht nur von Kindergarten und Pflegehotel, welches wir im letzten Jahr mit großem Engagement, vor allem aber auf Initiative der Verwaltung auf den Weg gebracht haben, Bestand haben, sondern hier sind auch Konzepte des Landkreises gefordert, damit dieser Campus weiter auch Angebote an die bietet, die davon betroffen sind und in dem Sinne Hilfe benötigen!

Hier sage ich ein Dankeschön an die CDU-Kreistagsfraktion, an die Landkreisverwaltung, die diese Themen vehement weiterverfolgen und das Haus nachhaltig weiter entwickeln, mit allen Themen, die zu einem Erfolg unterstützend beitragen. Vielen herzlichen Dank!

Von der Robert-Koch-Straße in die Hauptstraße und in den Kern der Stadt! Wie gehen wir mit unserer Innenstadtentwicklung weiter? Was können wir beitragen? Ich denke, viel! Wir haben, so glaube ich, mit dem Kauf mehrerer Bestandsgebäude eine Basis geschaffen, in der wir die Innenstadtentwicklung, speziell auch in der Hauptstraße in der "Hand" haben. So mit den Gebäuden Hauptstraße 91-95, wo, wie lesbar im Heuberger Boten, in diesen Tagen mit der Baugenehmigung "NEUES" entsteht. Ein Hotel entsteht, mit einem dahinter liegenden kleinen Innenstadt-Park, genau so attraktiv! Ein Hotel, seit vielen Jahren in der Diskussion, doch immer wieder an der Umsetzung gescheitert, jetzt in der Umsetzungsphase! Respekt und Anerkennung für die Durchführung dieses Vorhabens!

Innenstadtentwicklung ist aber mehr, und so denke ich auch an den Gewerbe- und Handelsverein, dem wir dankbar sind für sein Engagement, der eine sehr gute Arbeit leistet und vielleicht auch seine im Jahr 2021 eingestellte City-Managerin stärker ins Boot zu holen; hier sind erfahrene Kräfte mit viel wertvoller Erfahrung am Werk. Der GHV macht schon sehr viel, er ist ständig im Gespräch mit unseren Einzelhändlern und mit den Themen von Wirtschaft, aber auch in den Themen der Gastronomie, aber wir müssen einfach weiter eine Möglichkeit verfolgen und suchen, eventuell auch Leerstände in der Hauptstraße und am Marktplatz anzugehen. Bei dem ein oder anderen Blick durch die Hauptstraße und über den Marktplatz ist dieser Leerstand mittlerweile beachtlich und das sollte zusammen angegangen werden, bei aller Schwierigkeit der Thematik!

Weitere Gebäude in der Hauptstraße, die erworben wurden, werden uns in diesem Jahr im Gemeinderat beschäftigen und wo wir die Entwicklung weiter voranbringen sollten. Wenn das Sanierungsgebiet Stadtmitte II hier uns weiterhilft, dann sind wir auf dem richtigen Weg!

Und darüber hinaus müssen wir in den kommenden beiden Jahren das Neubaugebiet Hochsteig-Tal vertieft planen und entwickeln. Dies mit vielleicht auch alternativen Wohnformen. Wir möchten gerne offen sein für moderne Wohnformen, auch kleine Wohneinheiten und Formen des generationsübergreifenden Wohnens!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Stadtentwicklung schreitet voran, wir als CDU wollen uns gerne beteiligen an diesen künftigen Entwicklungen, gerade auch im Bereich der weiteren Beschaffung von Wohnraum, wobei, ehrlich gesagt, nicht um jeden Preis. Hier ist nicht alles ideal gelaufen mit der Umsetzung des Wohnungsbaus in Sachen Innenverdichtung und hier müssen wir in Zukunft das Auge schärfen!

Dennoch, wir müssen gerüstet sein für die Zukunft, wir müssen als Stadt Spaichingen ein Angebot machen für junge Menschen, für Familien, immer aber auch mit dem angesprochenen Augenmaß! Andere Gemeinden und Städte im Kreis schlafen nicht, wir müssen für uns wissen, was uns wichtig ist!

Und auch nichts Neues, wir müssen ein Angebot für Menschen und Familien bereitstellen, die nicht von allen wirtschaftlichen Höhenflügen und Aufschwüngen verwöhnt sind. Und die Vergangenheit und die Erfahrungen haben gezeigt, dass so manche Gebäude in der Stadt nicht mehr lebenswert sind und diese eigentlich, ich sage es klar, "platt" gemacht werden müssten! Mit der Containerlandschaft, momentan noch ersichtlich am Freibadparkplatz parkend, schaffen wir kurzfristig Lösungsmöglichkeiten. Klar, der ein oder andere kann sich im Moment nicht vorstellen, dass das Wohnraum sein kann, aber ich bin überzeugt, dass diese Container Abhilfe schaffen an ihrem letztlichen Standort in, hinter der Stadtgärtnerei, und das für eine begrenzte gewisse Zeit!

Liebe Kolleginnen und Kollegen, in Zeiten von Corona müssen wir unsere Vereine gebührend unterstützen und die Sportanlagen, das Freibad, die Sporthallen, unsere städtischen Einrichtungen in Schuss halten, sie dürfen nicht zu kurz kommen - um so mehr freue ich mich, dass seit letzter Woche diese, unsere Sportanlagen, Sporthallen wieder offen sind für den Trainingsbetrieb! Und da befürworten wir, das diskutieren wir auch gerne mal, abseits der Regel einen ungeplanten, der Institution angemessenen ungeplanten Mehrbedarf! Das Ehrenamt und die Vereine bilden das Rückgrat unserer Gesellschaft, ohne Wenn und Aber, gerade auch in momentaner Situation!

Dies ist ein Bekenntnis an unsere vielen Ehrenamtlichen und Sporttreibenden in den Vereinen, hier gilt unser Dank, und dies sehr gerne und wertvoll an die vielen Ehrenamtlichen, an jeden einzelnen Übungsleiter, die jeden Tag, wenn es geht, ihre Freizeit im Sinne der Vereine aufwenden und diese mit ihrer wertvollen Arbeit bereichern. Und wir dürfen nicht aufhören, unsere städtischen Sport- und Freizeiteinrichtungen immer wieder weiter zu entwickeln und mit den ansässigen Vereinen zu besprechen, was vielleicht für die Vereine einen Vorteil bringen kann, was aber auch der Stadt eventuell einen Mehrwert bringen kann!

Aber wie in jedem Jahr; es gilt auch, was die Stadt auf der Agenda hat, geht nur, was auch ehrlich und glaubhaft finanzierbar ist! Und daher danken wir als CDU-Fraktion den vielen Firmen und Unternehmen in unserer Stadt für ihr Engagement, für ihren unternehmerisches Wirken, für Verantwortung gegenüber ihren Mitarbeitern. In Zeiten von Corona und dadurch verbundener Kurzarbeit ist es um so mehr dankbar zu sein für Verantwortung für dieses Engagement im Sinne aller Mitarbeiter und als Bekenntnis zum Standort Spaichingen! Vielen Dank!

Wir als CDU-Fraktion haben für die Erschließung neuer Gewerbeflächen oberhalb der Max-Planck-Straße mitgestimmt, Platz für neue und innovative Firmen, wie wir sie bereits in Spaichingen kennen! Weitere Herausforderungen werden in den kommenden Jahren folgen, wo wir innerhalb dem Stadtgebiet der Diskussion und der Frage um Erschließung, ob Gewerbe oder Industrie oder Wohnungsbau offen entgegen stehen und dies objektiv und offen im Rat diskutieren möchten! Und eines möchte ich betonen, alles, was wir tun, sollte auch im Sinne einer Generationengerechtigkeit sein. Sowohl finanziell, als auch klimapolitisch! Das sind Kriterien, die man eigentlich nicht mehr extra ansprechen müsste! Ein Wort zum Lärmaktionsplan! Wir haben uns für Tempo 30 von 22 bis 6 Uhr in der Hauptstraße ausgesprochen! Dennoch, der beste Lärmaktionsplan für eine Innenstadt ist eine Umgehungsstraße! Davon bin ich überzeugt und höre schon ein wenig mit Sorge die Pläne einer Ampel im Bund, die den Erhalt vor den Neubau stellen möchte! Es dürfen nicht Vorhaben, die jahrzehntelang geplant wurden, über Nacht in einer neuen politischen Konstellation über den Haufen geworfen werden, Schiene und Straße sind wichtig, gerade in unserem ländlichen Bereich, davon dürfen wir uns niemals verabschieden!

Meine Damen und Herren, eigentlich, mit Abstrichen, könnte man die letzten Bergreden teilweise mit Copy und Paste leicht umsetzen! Corona hat uns immer noch, wie 2020 und 2021 und auch mit Sicherheit im ersten Halbjahr 2022 mehr als lieb im Griff und die momentanen Zahlen bei Omikron machen uns allen zu schaffen und machen uns bedenklich! Dies gibt Herausforderungen an jeden einzelnen!

An dieser Stelle möchte ich im Namen unserer Fraktion ein großes Dankeschön an alle sagen, die uns durch die Corona-Zeit mit ihrem Einsatz helfen. Das DRK in Spaichingen sei genannt, die mit großem Engagement im Jahr 2021 und darüber hinaus wertvolle ehrenamtliche Hilfe durch viele Termine geleistet haben, wir haben es vielmals am Montagabend vor der Sitzung hautnah erlebt bei Test-Terminen. Hut ab vor dieser Leistung! Ebenso unsere Polizei, die bei vielen "Spaziergängen", nicht nur in Spaichingen, sondern darüber hinaus über Gebühr gefordert war, ist! Die Feuerwehr und ihre vielen Wehrmänner stellen sich in den Dienst der Gemeinschaft, das ist in der momentanen Lage mehr als dankenswert! Dieser Dank gilt aber auch an alle, die im Gesundheitscampus, im St. Josef, im Haus St. Agnes sowie in allen ambulanten Pflegediensten ihrer Verantwortung nach gehen und das unter Ausnahmebedingungen!

Noch ein Wort in eigener Sache! Wir haben ein Jahr 2021 erlebt, das etwas ruhiger und harmonischer in der Zusammenarbeit im Gemeinderat war! Der Gemeinderat hat im Jahr 2021 einen Akteneinsichtsausschuss gegründet. Wir als CDU haben diesem zugestimmt. Nicht jedes Thema, das genannt wurde, hätte auf der Agenda stehen müssen. Wir haben eine Gemeindeprüfungsanstalt, die mit großem Sachverstand Themen prüft und dementsprechend bewertet.

Dieser Ausschuss tagt nun in regelmäßigem Abstand und nach eigener Erfahrung bindet er viel Arbeitskraft der Verwaltung durch die Vorbereitung der jeweiligen Sitzungen mit vielen verschiedenen Sachverhalten, nicht unter 2 Leitz-Ordnern pro Abend.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, abschließend möchte ich noch – auch im Namen der ganzen Fraktion auf den Haushalt eingehen. Die wichtigste Botschaft für mich, für uns als CDU-Fraktion lautet darin, dass wir keine neue Schulden aufnehmen müssen! Wir haben mit unseren Anträgen für das Jahr 2022 einige Punkte aufgegriffen, die uns wichtig erschienen. E-Ladestation am Gesundheitscampus und in Zukunft auch auf dem Berg, dem wir gerade innewohnen, mehr Beleuchtung im Stadtpark Ententeich, eine bessere Ausstattung der Infrastruktur auf der Schüsselwiese, einen Narrenbrunnen als Zeichen der Verbundenheit mit der jahrhundertalten Tradition, der Fasnet in Spaichingen. Und wir möchten auch weiterhin, dass geprüft werden soll, ob die Möglichkeit von alternativen Müllbehältern, auch unter dem Boden auf dem Marktplatz realisierbar ist. Da danke ich der Verwaltung, dass sie sich mit den Verantwortlichen des Landkreises kurzschließt.

Ich denke, manche Themen werden wir als Gemeinderat im Jahr 2022 im Rahmen des Stadtentwicklungsprogrammes mit der STEG beraten und auch zusammen zu einem guten Ergebnis führen! Wir freuen uns auf den weiteren Diskussionsprozess in Sachen Stadtentwicklung!

Wir werden uns auf ein Stadtfest als Bürger- und Begegnungsfest im Jahr 2022 sehr freuen und haben hierfür dementsprechende Mittel im Haushalt beantragt!

Meine Damen und Herren, wir haben im Jahr 2020 und im Jahr 2021 sowie mit Belastung der nachfolgenden Haushalte große Investitionsvorhaben geplant, Lehrschwimmbecken, Kindergarten Regenbogen. Das sind Vorhaben, die wir in den kommenden Jahren "verdauen" müssen und so nicht wiederholen können. Die Vorhaben in der mittelfristigen Finanzplanung stehen außer Diskussion, etwa ein neues Löschfahrzeug für die Feuerwehr und weitere Maßnahmen. Darüber müssen wir mit Weitsicht planen, was wir umsetzen können! Hier haben wir großes Vertrauen in die Verwaltung! Wir sind gut aufgestellt!

Ganz besonders möchten wir in diesem Zusammenhang unserem Rathaus danken! An der Spitze Bürgermeister Markus Hugger für sein Wirken für die Stadt und seine Einwohner! Es hat sich schon was verändert in Spaichingen, ohne Frage!

Spaichingen ist aber auch bekannt für seine vielen städtischen Finanzmanager, für viele Hochkaräter im Amt des Kämmerers in den vergangenen Jahren! Danke in heutiger Zeit an Herrn Leute! Wir wissen, was wir an Ihnen haben! Vielen Dank für Ihre mehr als wertvolle Arbeit bei manchen Herausforderungen, aber auch bei den Herausforderungen mit dem neuen Haushalts- und Kassenrecht!

Ich möchte aber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken auf dem Rathaus, jeder von Ihnen hat seinen Anteil, dass wir da stehen, wo wir sind. Sie müssen vielmals über Nacht in der Pandemie Neues planen, Sie mussten Regelungen neu interpretieren, wir lernen Sie alle als sehr gute Kommunal-Manager kennen! Wir sind froh, dass wir Sie alle haben auf dem Rathaus!

Ich wünsche uns allen Gemeinderäten für das neue Jahr eine gute und faire Zusammenarbeit. Persönliche Angriffe und Sticheleien haben für mich keinen Platz in einer Sitzung des Rates, das möchte ich ausdrücklich sagen und finde auch, wir sind auf einem guten Weg, getreu dem Motto, für die beste Lösung in der Sache, aber immer einen Umgang im Persönlichen, der uns am Montagabend nach den Sitzungen mit einem guten Gefühl nach Hause gehen lässt, dafür stehen wir auch im Jahr 2022 gerne ein als CDU Fraktion, nicht nur seit diesem Jahr!

Das wünschen wir uns für das Jahr 2022, Respekt und Anerkennung für den jeweils anderen für sein Tun, das sollten wir uns alle wieder gerne vornehmen!

Vielen Dank, nochmals, Glück und Gesundheit für Sie alle für das Jahr 2022 und uns allen einen schönen Abend!Herzlichen Dank, dass Sie alle da sind heute!“

Alexander Efinger, Die Grünen:

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hugger,

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Stadtrat,

Sehr geehrte Ordensgemeinschaft hier vom Dreifaltigkeitsberg,

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Wir wünschen allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt ein gutes, vor allem ein gesundes, neues Jahr 2022 ! Rückblickend wurden wir Alle auch im vergangenen Jahr 2021 wieder sehr durch das Coronavirus eingeschränkt.

Weder konnte zu Beginn des Jahres 2021 die traditionelle Bergsitzung hier oben auf dem Berg stattfinden, noch war eine öffentliche Fasnet möglich. Wobei wir an dieser Stelle der Narrenzunft absoluten Respekt aussprechen wollen, für die sehr gute Online-Fasnet welche übers Internet angeboten wurde, vielen Dank dafür.

Im Sommer konnten wir dennoch unter entsprechenden Vorgaben das Freibad öffnen.

Man konnte in Folge, mit Maske, Abstand, Tests und Impfungen, vor allem im Freien, dann doch, nach und nach, auch wieder ein wenig, ein fast „normales“ Leben führen. Dennoch darf man nicht vergessen, wie sehr wir Alle, viele Vereine, Betriebe, Gaststätten und Geschäfte durch die Pandemie stark eingeschränkt und belastet sind. Das Virus hat viele Opfer gefordert und beeinträchtigt unser aller Leben.

In diesem Zusammenhang sind wir der festen Überzeugung, das aktuell nur eine hohe Impfquote uns in die Lage versetzt, diese Pandemie einigermaßen unter Kontrolle zu bekommen. Dabei sind wir uns sehr wohl bewusst, dass eine Impfung keinen 100 % Schutz bietet. Aber, die Impfung bietet einen weit besseren Schutz vor Ansteckung, einer Erkrankung und einem schweren Verlauf als alles andere was bisher zur Verfügung steht.

Deshalb unsere Bitte an Alle, lassen sie sich impfen und boostern.

In der Stadt wurden dennoch im Jahr 2021 viele gute Projekte durchgeführt.

So konnte zum Beispiel die Mountainbikegruppe der Ortsgruppe Spaichingen des DAV´s mit großem Einsatz und nach vielen ehrenamtlichen Helferstunden die ersten beiden Mountainbike-Strecken am Zundelberg fertigstellen und mit der Stadt eröffnen.

Dies ist eine schöne Bereicherung für unsere Stadt.

Ende Juni bis Mitte Juli fand ich Spaichingen erstmalig, auf unseren Antrag hin, das Stadtradeln statt. Viele Spaichinger machten begeistert mit, die Aktion war ein voller Erfolg und gleichzeitig bekam die Stadtverwaltung viele gute Anregungen zur Verbesserung der Radwegesituation in und um Spaichingen.

Wir freuen uns schon jetzt auf die Stadtradl-Aktion 2022.

Durch den aktiven Einsatz der Friday for Future Gruppe in Spaichingen, konnten klimafreundliche Projekte angepackt werden. Die Gruppe unterstützte die Stadt bei der Planung und Umsetzung einer Photovoltaik-Anlage. Der Bau der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gymnasiums stellt für uns dabei einen wichtigen ersten Schritt dar. Gemeinsam mit Fridays for Future Spaichingen wurden mit der Stadt nachhaltige Module ausgesucht und ein Konzept erstellt. In Folge davon dann auch vom Gemeinderat so beschlossen.

Die Photovoltaikanlagen amortisieren sich sowohl energetisch als auch finanziell, womit sie in unseren Augen eine sinnvolle Investition sind. Wichtig ist, dass es nicht bei einzelnen Maßnahmen bleibt, sondern Klimaschutz, auch auf kommunaler Ebene, weiter gesamtheitlich gedacht wird. Es wird weitere Schritte in verschiedensten Bereichen benötigen, um gegen die Klimakrise ankommen zu können.

Im Gemeinderat wurde in Folge des Lärmaktionsplanes über Tempo 30 in der Hauptstraße diskutiert. Die beschlossene Tempo 30 Beschränkung nachts, wurde aber bisher nicht umgesetzt, da wir vermutlich auch tagsüber um eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Hauptstr. nicht herumkommen werden. Entscheidend für unsere Fraktion dabei ist, nicht nur ein paar 30-er Schilder aufzustellen, sondern insgesamt unsere Innenstadt mit der Hauptstraße bürgerfreundlicher, mit mehr Beachtung der Fußgänger und Radfahrer, zu gestalten. Nur dann können wir den bisher dominierenden Autoverkehr verringern und die Stadt lebenswerter und sicher machen. Je mehr Bürgerinnen und Bürger mal für interstädtische Wege gerne das Auto stehen lassen und mit dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs sind, je weniger Lärm und Verkehr gibt es in der Hauptstraße. Dazu müssen wir die Straßen und Plätze der Stadt aber in den nächsten Jahren auch entsprechend umgestalten.

Für unsere Jugend konnte endlich wieder ein Jugendclub eröffnet werden. Die anfänglichen Zweifel mancher Gemeinderäte an der Reife und dem Verantwortungsbewusstsein der Jugendlichen konnten die verantwortlichen jungen Erwachsenen des Jugendclubs beseitigen. Mit viel Eigenengagement und Einsatz haben sie das von der Stadt zur Verfügung gestellte Gebäude hervorragend eingerichtet. Trotz Corona haben sie ihr erstes Jahr mit großem Erfolg abgeschlossen und mit dem Jugendclub einen tollen Treffpunkt für Jugendliche geschaffen. Wir hoffen, dass dieses Projekt weiterhin so erfolgreich ist und bedanken uns beim Jugendclub Spaichingen für Ihren Einsatz.

Auf unseren Antrag hin wurde ein Akteneinsichtsausschuss ins Leben gerufen, um die ganzen Ungereimtheiten der Ära Hans Georg Schuhmacher aufzuarbeiten, um in Folge davon dieses unschöne Kapitel der Stadt endlich abschließen zu können.

Viele Jahre konnten wir nicht nachvollziehen, warum eine Renaturierung der Prim, was seit über 20 Jahren von Umweltverbänden wie dem BUND gefordert wird, trotz hoher Fördermittel des Landes, nicht angegangen wurde. Wir freuen uns deshalb sehr, dass die von uns seit vielen Jahren beantragte Primrenaturierung nun umgesetzt wird. Unser Heimatflüsschen wird in mehreren Abschnitten so umgestaltet, dass die Prim wieder natürlicher fließen kann und darf.

In diesem Zusammenhang gibt es auch sonst bezüglich Umweltschutz und nachhaltiges Handeln noch viel zu tun. Wir begrüßen dabei die neue Offenheit der Stadt gegenüber den Nachbargemeinden ausdrücklich. Nach Jahren der Abschottung und des Streites des ehemaligen Bürgermeisters Schuhmacher, gibt es mit Bürgermeister Hugger wieder ein Miteinander. Es wird wieder und gut mit den Umlandgemeinden und den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft zusammengearbeitet. Gemeinsame Umwelt – und Infrastrukturprojekte angegangen. Denn Natur und Menschen machen nicht an Gemeindegrenzen halt, deshalb ist es begrüßenswert und sinnvoll, ja vor Allen zukunftsfähig und nachhaltig, wenn Maßnahmen wie ein zusammenhängender Biotopverbund, Artenschutz, aber auch Verkehrs – und Infrastrukturprojekte, wie Rad – und Wanderwege, Schulen, Freizeit -Einrichtungen, ja sogar Gewerbeansiedlungen, über die jeweiligen Gemeindegrenzen hinaus bedacht, besprochen und gemeinsam umgesetzt werden.

Die Stadt steht vor großen Herausforderungen, dies wurde den Gemeinderäten auch in einer seit langer Zeit, erstmals wieder stattfindenden Klausurtagung im November bewusst.

Wo nicht Wenige noch vor einigen Jahren Angst hatten, dass Schulen und Kindergärten nicht mehr ausgelastet sein könnten, die Einwohnerzahl eher zurück geht, tritt nun das Gegenteil ein.

Spaichingen ist eine attraktive Stadt, unsere Stadt wächst deutlich, die Einwohnerzahlen steigen. Das bedeutet aber auch, dass wir die entsprechende Infrastruktur aufbauen und erweitern müssen. Der dringend benötigte Kindergarten befindet sich bereits im Bau und soll Mitte des Jahres eröffnet werden. Wir brauchen aber auch dringend mehr, aber auch bezahlbare Wohnungen. Dies lässt sich aber nicht wie bisher gedacht nur mit immer größerem Flächenverbrauch durch dauernd neue Erschließung von neuen Baugebieten auf der grünen Wiese realisieren. Denn diese Flächen hat die Stadt langfristig nicht. Sondern es braucht, aus unserer Sicht, mehr Innenverdichtung und Geschosswohnungsbau, wo es Sinn macht und ins Umfeld passt. Auch intelligente Lösungen beim Verkehr müssen umgesetzt werden, dabei sollte in Zukunft innerstädtisch weniger das Auto als Verkehrsmittel favorisiert werden.

Wir begrüßen, dass die Stadt das Ingenieurbüro „Planstatt Senner“ beauftragt hat, um zu untersuchen wie Spaichingen entsprechend bürgerfreundlicherer und zukunftsfähiger werden kann.

Für das Jahr 2022 haben Stadt und Gemeinderat, einen aus unserer Sicht, tragfähigen Haushalt und damit eine gute finanzielle Grundlage für das Jahr 2022 geschaffen. Deshalb werden wir dem Haushalt 2022 heute zustimmen.

Wir bedanken uns bei Stadtkämmerer Herrn Leute und seinem Team für die gute Vorbereitung dieses Haushaltsplanes.

Auch bei Herrn Bürgermeister Hugger und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rathauses und der Verwaltung möchten wir uns abschließend für die gute Zusammenarbeit und Ihre Arbeit für unsere Stadt bedanken und hoffen auf ein gutes Jahr 2022!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!“

Leo Grimm, FDP:

„Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,

sehr geehrte Patres, als unsere Gastgeber und

liebe Spaichingerinnen und Spaichinger,

Als Mitglied des Spaichinger Gemeinderats und Fraktionsvorsitzender der FDP wünsche ich allen ein gutes und gesundes Jahr 2022.

Liebe Anwesende, die veröffentlichte Öffentlichkeit ist leider oft das eine, die Kommunalpolitik im Auftrag der Bürger das andere, nämlich das Reale.

Ich bedauere, dass die Bürger es heutzutage schwer haben, ja, es für sie fast unmöglich ist, sich über das Stadtgeschehen so zu informieren, wie es nötig wäre.

Deshalb möchte ich den Versuch unternehmen, mich den Fakten von Rückblick und Ausblick Spaichinger Kommunalpolitik zu widmen aus eventuell anderer als ihrer gewohnten Sicht.

Seit 2010 hat Spaichingen um 1000 Einwohner zugenommen, es ist also auf derselben Fläche von 1850 Hektar enger geworden.

Dies hat Folgen, die uns eine Menge kosten. Gleichzeitig stehen wir vor der Frage, ob und zu welchen Lasten Wachstum in Spaichingen generiert werden kann. Die Antwort betrifft jeden Spaichinger!

Der Haushaltsplan nennt im Vorspann eine einfache Lösung: Steuern erhöhen. Spaichingen wird dann teurer. Gleichzeitig geht's ans Eingemachte, wir schlachten unser noch gut genährtes Sparschwein. Das Konto wird geleert.

Wir erinnern uns zum 1.1.2021 hatten wir noch ca. 20 Mio EUR im Sparschwein. Mit diesem Haushalt startenwir nur noch mit ca. 12 Mio EUR im Guthaben. Und diese werden laut Vorschau der Verwaltung bis zum Jahr 2024 aufgebraucht sein und Kreditaufnahmen nötig werden.

Der Kreis, welcher sich immer seiner Wirtschaftskraft rühmt, fängt an zu hinken, erhöht die Kreisumlage um 1,5 Prozent, das steht im Raum, und schon fehlen weitere 350 000 Euro für unseren Haushalt in Spaichingen.

Unsere Stadt ist was Lebendiges, sie soll lebens- und auch liebenswert bleiben, Stillstand wäre Rückschritt. Dagegen investieren wir 11,5 Millionen Euro, um Grundbedürfnisse zu befriedigen.

Die sind weder Jux noch Dollerei, sondern heißen neuer Kindergarten, Breibandausbau für die Industriegebiete, Containerdorf (Kostet nix Projekt). Ebenfalls erhebliche Investitionen in die Infrastruktur fürStraßen und für Maßnahmen der Fremdwasserreduzierung.

285 000 Euro sind angesichts von Millionen trotzdem erwähnenswert, denn hinter der Gestaltung des Innenhofs für ein Hotel könnten Gemeindeprüfer ein Fragezeichen setzen, da das Projekt Privatsache ist.

Dass die im Oktober durchgeführte Baumpflege die zu einer Baumrohdungsaktion ausuferte und auf menschliches Versagen zurückzuführen ist, wird nach Betrachtung des kürzlich veröffentlichten Gestaltungsplans der Innenfläche beim Hotel fraglich, ein Schelm der Böses dabei denkt.

Erschrecken könnten wir ohne näheres Hinschauen über die Steigerung der Personalkosten um 1,3 Millionen von 9,2 auf 10,5 Millionen. Dies bedeutet 21,5 Stellen mehr. Die meisten davon entfallen notgedrungen auf den neuen Kindergarten.

Der Gesetzgeber gönnt uns die Bezahlung des Wohlfahrtsstaates, der langsam, aber sicher über seine Grenzen gerät. Eins kommt dann zum anderen, alles muss erhalten werden.

Dann möchte ich auch mal auf unser Aschenbrödel hinweisen draußen vor der Stadt. Die Kläranlage ist die unbestritten teuerste Königin der Stadt, seit einem Jahrzehnt eine Baustelle endloser technischer Innovation. Was hinten in Spaichingen rauskommt, kostet und kostet.

Ich glaube, es wäre mal eine Fertigstellung mit Einweihung fällig, zumindest als Momentaufnahme, damit die Bürger sehen was sie sich alles leisten müssen.

Und was kommt unterm Strich beim Haushalt heraus? Die FDP-Fraktion stimmt dem Spaichinger Haushaltfür 2022 zu mit einem kleinen Ausrufezeichen.

Denn unser Erspartes schmilzt wie jetzt der Schnee auf dem Dreifaltigkeitsberg.

Wir kommen noch um neue Schulden herum und können trotzdem liefern, was die Bürger brauchen und erwarten. Das ist kein Himmelsgeschenk, sondern Ergebnis der letzten acht Jahre solider Haushaltspolitik des Gemeinderats auch mit der FDP-Fraktion.

Selbstverständlich werden wir genau hinschauen, wenn es für einzelne Posten dieses Zahlenwerks jeweils zum Schwur kommt.

Den Bericht der Gemeindeprüfungsanstalt im letzten Jahr über eine gute Finanzlage der Stadt nahmenmanche im Gemeinderat zum Anlass, hierfür Schuldige in der Vergangenheit auszumachen. Nun soll ein Akteneinsichtsgremium wegen weiterer durch die GPA nicht kritisierter Verfehlungen Licht ins Dunkel mancher Köpfe bringen.

Was ist eventuell unkorrekt, wenn ja, muss es Konsequenzen haben? Warten wir es ab…

Denn wer S wie Schuhmacher sagt, darf über H wie Hugger nicht schweigen, wenn es um den neuenUmgang und die Zusammenarbeit im Gemeinderat geht.

Das vergangene kommunalpolitische Jahr war geprägt durch einen Aufreger, der zu Gemeinderatssitzungenführte, welche an eine Inszenierung eines Tribunals erinnert – wo sich auch ein Monopolblatt zu hysterischen Rücktrittsforderungen an gewählte Stadträte beteiligte.

Dabei schloss sich leider der neue Bürgermeister an, indem er aus seiner Sicht einen Riss zwischen 90 Prozent für sich und 10 anscheinend gegen sich im Gemeinderat konstruierte.

Teilweise wurde auch von Zuhörern in Sitzungen bestimmte politische Stimmung zugelassen, wo ein neutraler Vorsitzender das Heft in der Hand behalten müsste.

Der Gemeinderat insgesamt tut sich keinen Gefallen, auf einem Niveau weiterzumachen, welches der Arbeit für Spaichingen nicht guttut. Dabei fällt auch auf, dass die CDU auf bei dem Akteneinsichtsgremium komplett auf Akten-Nachfrage verzichtet hat.

Wir alle sollten hoffen, hier auf dem Berg zu Jahresbeginn dem Himmel näher zu sein und Beistand zu bekommen, der unserer Stadt guttut.

Wir müssen in unserer Stadt mit Wirtschaftskompetenz optimale Rahmenbedingungen sichern, damit Arbeitsplätze erhalten und geschaffen werden. Spaichingen ist - um Bürgermeister Markus Hugger zu zitieren: eine reiche Stadt. Dabei handelt es sich im Vergleich um einen verhältnismäßig bescheidenen Wohlstand unserer Bürger. Helfen wir alle mit, dass es so bleibt.

Die besten Wünsche für 2022 gelten den Bürgern, verbunden mit dem Dank besonders auch den Aktiven in Vereinen, Institutionen, privat oder amtlich, der Wirtschaft, allen Steuerzahlern, als Handel, Gewerbe, Dienstleister, welche unsere Stadt am Laufen halten.

Seien Sie unserer Hochachtung versichert, denn die Zeiten sind besonders schwierig. Wir alle stehen vor Herausforderungen, die es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland so noch nicht gegeben hat.

Wir hoffen, dass wir im Jahr 2022 wieder zur Normalität zurückkehren.

Wir hoffen, dass die Verwaltung die Notwendigkeit der der Einbindung aller Gemeinderäte durch mehr Sitzungsintervalle auch im Technischen – wie auch Verwaltungs-Ausschuss wahrnimmt.

Damit nicht am Ende des Tages von einem verdutzten Wortführer und Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderatdie vielseitige Arbeit der Verwaltung erkannt wird.

Wie in der Vergangenheit auch bieten wir unsereZusammenarbeit an und bringen gerne unsere Erfahrung und Kompetenzen weiterhin mit ein.

Die FDP-Fraktion bedankt sich für die Aufmerksamkeit und wünscht allen Gesundheit und Glück im neuen Jahr.“

Walter Thesz, SPD:

„Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,

sehr geehrter Herr Bürgermeister Hugger,

liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates,

sehr geehrte Mitarbeiter der Verwaltung,

ein bewegtes Jahr mit zahlreichen, bisher nicht vorstellbaren Herausforderungen liegt hinter uns. Wir alle mussten uns mit den Auswirkungen der Corona Pandemie befassen. Egal ob auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene, das Corona Virus hat seine Spuren hinterlassen.

Eltern mussten die Betreuung ihrer Kinder organisieren, da Kitas und Schule geschlossen waren. Unternehmen kämpfen ums Überleben. Die kommunalen Haushalte mussten Rückgänge bei den Einnahmen verzeichnen, bei gleichzeitigem Anstieg der Ausgaben.

Auch wenn die vielen Regeln und Einschränkungen aus den zahlreich verfügten Verordnungen oft schwer verständlich und nachvollziehbar waren, vielmals sehr spät veröffentlicht wurden, von manchen gar als Eingriffe in die Grundrechte bezeichnet wurden, alles in allem sind wir bisher gut mit dieser

außerordentlichen Situation zurecht gekommen. Der überwiegende Teil der Bevölkerung hat die Einschränkungen zum Wohle der eigenen Gesundheit und ihrer Mitmenschen akzeptiert. Wir alle wollen doch zurück zur Normalität. Die zur Verfügung stehenden Impfstoffe sind der ersehnte Lichtblick am Ende des Tunnels.

An dieser Stelle möchte ich ein herzliches Dankeschön an alle Spaichinger Bürgerinnen und Bürger aussprechen, die mit dazu beigetragen haben, dass wir bisher gut durch die Krise gekommen sind.

Bund und Land haben versprochen die Kommunen finanziell zu unterstützt. Durch eine Teilübernahme der Gewerbesteuerausfälle und Zuschüsse für verschiedene Bereiche könnten die Ausfälle auf der Einnahmeseite der Haushalte abgefedert werden, dieses Versprechen gilt es konsequent einzufordern.

Zudem hatten wir in Spaichingen das große Glück, dass im Bereich der Gewerbesteuer mehr vereinnahmt werden konnte als die Planansätze vorgaben. So ist unser Haushalt 2021 trotz Corona besser ausgefallen als ursprünglich geplant.

Wie sieht unser Ergebnishaushalt 2022 aus?

Wie bereits erwähnt werden Einnahmen aus Steuern in Höhe von ca. 38 Mio. € geplant. Auf der Ausgabenseite werden sich vor allem die Personalkosten erhöhen. Weitere Stellen im Kitabereich und vereinzelte Stellen in der Kernverwaltung stecken dahinter.

Der Anstieg der Personalkosten ist auch auf die Inbetriebnahme der neuen städtischen Kita „Regenbogen“ zurückzuführen. Der Kitabereich ist eine Pflichtaufgabe der Stadt und wir wollen nach wie vor die hohe Qualität der letzten Jahre erhalten.

Auch die Abschreibungen liegen für 2022 400.000 € höher als im Vorjahr. Dies ist Ausdruck des sehr hohen Anlagevermögens, über das die Stadt Spaichingen verfügt.

Der Ergebnishaushalt schließt, lt. der uns vorliegenden Planung, mit einem negativen Ergebnis von über drei Millionen ab.

Aus diesem Grund habe ich als SPD Gemeinderat auch keine größere zusätzlichen Anträge, die den Finanzhaushalt 2022 weiter belasten würden, gestellt.

Vielleicht müssen wir hier als Gemeinderäte etwas mehr Realismus an den Tag legen und nicht zu den zwingend notwendigen Maßnahmen noch zahlreiche zusätzliche Anträge stellen. Das ist gegenüber den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern nicht einfach zu kommunizieren, gehört aber auch zur Wahrheit und der Verantwortung von uns Gemeinderäten.

Wichtig sind für mich vor allem die Investitionen in unsere Pflichtaufgaben.

Zu den dringendsten Ausgaben gehören für mich die Investitionen im Bereich der Schulen und der Kitas. Der Neubau des Kindergarten „Regenbogen“ ist das Projekt des Jahres 2022, mit fast acht Millionen Euro Brutto-Baukosten wohl das teuerste Bauvorhaben der letzten Jahre.

Dem Ziel Innenverdichtung vor Außenerschließung sind wir 2021 ein Stück näher gekommen aber nicht immer entsprachen die entstandenen Wohngebäude meinen Vorstellungen in puncto „Einfügen in die bestehende Wohnbebauung“.

Sozialer und damit bezahlbarer Wohnraum muss auch in unserer Stadt entstehen, dies wird nicht ganz ohne neue Baugebiete gehen. Das neue Baugebiet „Hochsteig/Tal“ steht kurz vor der Erschließung und wird so manches Problem lösen können.

Einen weiteren Beitrag zur Schaffung innerstädtischen bezahlbaren Wohnraums leistet die Stadt selbst durch den Ankauf verschiedener Gebäuden in Bereich der Hauptstraße.

Sogar nicht ins allgemein positive Bild passt die Entwicklung rund um die vom Landkreis erworbenen Container-Wohnungen.

Von den anfänglich geplanten Ausgaben in Höhe von ca. 100.000 € sind wir inzwischen meilenweit entfernt, ich befürchte fast das wir dort eine runde Million € verbauen werden. Die Zukunft wird es zeigen ob dies in ihrer Gesamtheit eine sinnvolle Investition gewesen sein wird.

Auch das agieren des Gemeinderates rund um den Gebäudetausch „Kimmerl/Bazar Merkt“ und anschließenden Teilverkauf an einen Investor wird in der Zukunft nochmals zu bewerten sein.

Ob der neu eingesetzte „Akteneinsichtausschuss“ zur endgültigen Befriedung unseres Gemeinderates und zu Beantwortung der noch offenen Fragen entscheidend beitragen kann wird abzuwarten sein, es kommt wie fast immer auf die handelten Personen an.

Insgesamt haben wir einen genehmigungsfähigen Haushalt 2022 vorliegen.

Zahlreiche Investitionen sind Maßnahmen für die Zukunft unserer Stadt. Sie sind aus meiner Sicht zwingend notwendig. Zudem sind es überwiegend Mittel für Pflichtaufgaben der Stadt Spaichingen.

Negativ schlägt sich in 2022 mal wieder zeitverzögert die gute Steuerkraft unserer Stadt nieder. Die Umlagen steigen deutlich an.

Ich danke den Kolleginnen und Kollegen aus dem Ratsgremium für die überwiegend gute Zusammenarbeit. Trotz oft sehr unterschiedlicher Auffassungen haben wir doch im

Interesse von Spaichingen viele gemeinsame und gute Entscheidungen getroffen.

Mein Dank geht auch an Herrn Leute und sein Team für die Aufstellung des Haushaltes 2022. Ich danken Ihnen, Herr Bürgermeister Hugger, für die aufgebrachte Geduld in so mancher Gemeinderatssitzung. Nicht jeder Gemeinderat verzichtet freiwillig auf sein verbürgtes Rederecht.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.“