Alle Informationen rund um den Allgäu Shuttle finden sich auch unter www.allgäu-shuttle.de

Biberach (sz) - Der Allgäu Shuttle startet heuer in seine zehnte Saison. Mittlerweile nutzen das Shuttle im Durchschnitt 40 bis 60 Teilnehmer, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Gerd Meissner und Eugen Moser, selbst Ehrenamtliche im Skiclub Mittelbiberach, sehen den Shuttle heute als eine vereinsübergreifende Bereicherung für alle Wintersportler in und um Biberach. Jeden Donnerstag und neu ab und zu am Dienstag geht es vom Gigelberg aus in die Skigebiete im Allgäu. Darüber hinaus geht es auch immer wieder nach Tirol, Vorarlberg und der Schweiz. Ganz neu im Programm ist eine Skisafari in drei Skigebiete mit Hotel in Imst. Mit den Liftgesellschaften wurden Sonderpreise für die Liftkarten ausgehandelt, um den Wintersportlern auch in diesen Zeiten günstige Angebote zu machen. Die Abfahrtszeiten 6, 7 oder 7.30 Uhr variieren je nach Gebiet. Die Skifahrer und Snowboarder können unter der Woche freie Pisten und Loipen, minimale Wartezeiten am Lift sowie eine staufreie An- und Abreise genießen. Die Organisatoren bieten der Mitteilung zufolge einen weiteren Service: Während der Saison ergeht jeden Montag eine Mail mit allen aktuellen Daten wie Ziel, Preis, Schneelage, Wetteraussichten und Besonderheiten. Wer diese Informationen aktuell erhalten möchte, kann sich anmelden per Mail an an@fromm-reisen.de. Anmeldungen sind möglich bei den Kooperationspartnern Fromm Reisen und Sport Heinzel. Bezahlt wird laut Mitteilung im Bus.