Alle Generationen feiern beim Dorffest mit

a.A. - Es war ein Versuch: Und er kam an. Wenn auch das Kürzel ARGE etwas steril klingt – die Arbeitsgemeinschaft der Hausener Vereine lag richtig, den Schwung, den die gemeinsamen Arbeiten vieler Freiwilliger zur Grundsanierung der Halle erzeugte, nicht abebben zu lassen. Nicht, dass es den Ruck unbedingt gebraucht hätte. Aber Musikern, Narren, Sportlern, Sängern, Kulturschaffenden und Gartenfreunden war klar, dass auch in Zukunft vieles, auf mehrere Schultern verteilt, einfacher zu tragen ist.

„Als die Halle vor einem Jahr mit einem Fest offiziell eingeweiht wurde entstand in den Vereinen die Idee, in einem Jahr am gleichen Ort ein erstes Dorffest zu veranstalten“, so Ortsvorsteher Hans-Peter Kernler. Und weil es mit dem Segen der Kirche leichter geht, bat man Pfarrer Markus Moser zum Start in den Festtag, gemeinsam mit den Hausenern einen Gottesdienst zu feiern. Der Sonnenschein hat am Sonntagmorgen so viele aus den Betten geholt, dass noch zusätzliche Stühle in der großen Halle aufgestellt werden mussten.

Unter der Botschaft „Gemeinsam sind wir stark“ fand Pfarrer Markus Moser wieder einmal die richtigen Worte. Er unterstrich die Wichtigkeit des Gemeingefühls für eine kleine Kommune wie Hausen. „Das kam gut an. Und vor allem auch die Art, wie der Pfarrer dies vermittelt hat. Da war ein witziger Beitrag genau nach dem Geschmack der Besucher“, meinte Ortsvorsteher Hans Peter Kernler. Kirchenchor und Kinderchor trugen zum Gelingen bei.

Fließend, wie immer bei Dorffesten, ging es über zum Frühschoppen und Mittagstisch. Die Trachtenkapelle untermalte musikalisch. Gespannt waren die Besucher auf die gemeinsame Vorführung von Kindergarten und Grundschule. Kinder in großer Zahl und ebenso vielen Kostümen nahmen auf der Bühne Platz. Schon vor Vorführungsbeginn war ihr Anblick zum Schmunzeln.

Kindergartenleiterin Bettina Jäger lud die Gäste zu einer Zeitreise durch die Erdgeschichte ein und die Kinder zeigten Ausschnitte aus dem mit Preisen ausgezeichneten Projekt „Sonnenreise“. Mittelalterliche Wortgebilde, Hornsignale, die Feinde verjagen könnten und Tänze ließen die Zeit vorbeihuschen. Ritter Simon war von den Tänzchen mit Mira und Lea noch minutenlang ganz angetan. Ein toller Applaus galt Kindern und Helfern. Noch vor der abschließenden Vesper waren sich Besucher einig, dass dieses erste Dorffest nicht das Letzte sein wird. „Ich finde gut, dass alle Generationen angesprochen werden und sich zusammenfinden“, meint Caroline Brugger. Freude auch bei Carina Gschell: Ein Teil der Erlöse fließen dem Bauförderverein, dessen Vorsitzende sie ist, für eine neue Orgel zu.