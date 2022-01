Betrunkener will von Polizei nach Hause gebracht werden

Über Notruf hat ein 40-Jähriger am Sonntagmorgen kurz nach 3 Uhr mehrfach darum gebeten, von der Polizei nach Hause gefahren zu werden. Der stark alkoholisierte Mann hielt sich zu dieser Zeit an einer Tankstelle an der Landesstraße 1029 auf. Dort saß er in seinem Fahrzeug, wo er auf die Polizei warten wollte.

Bei der Ankunft der Beamten an der Tankstelle war ein Fahrzeug im Begriff, das Areal zu verlassen. Dieses wurde angehalten, wobei festgestellt wurde, dass der 40-Jährige auf dem Beifahrersitz saß und eine Frau den Wagen steuerte.

Auseinandersetzung mit der Polizei

Die Befragung der Frau störte der Mann erheblich. Er fuchtelte hierbei auch mit den Händen vor dem Gesicht eines Polizeibeamten herum. Als der Beamte dies abwehrte, schlug der Mann die Hände des Beamten zur Seite, wobei dieser sich eine Verletzung zuzog. Der 40-Jährige wurde daraufhin in Polizeigewahrsam genommen, was dieser mit Beleidigungen quittierte.

Weitere Ermittlungen darüber, ob der Mann in seinem Zustand mit seinem Fahrzeug unterwegs war und möglicherweise auch einen Unfall verursacht hatte, werden vom Polizeirevier Ellwangen geführt.